À Crépy-en-Valois, Laura Martin-Rolland relève le défi de la librairie

Crépy-en-Valois (Oise), commune d'un peu plus de 14.000 habitants, peut souffler : son centre-ville conservera bien une librairie, grâce à l'ouverture, ce mardi 1er avril, de la Librairie du Valois. À sa tête, Laura Martin-Rolland qui, « comme beaucoup de lecteurs, [a] toujours eu envie d'ouvrir [sa] propre librairie ».

Connaissant déjà la ville située au cœur du Valois, Laura Martin-Rolland tombe sur une annonce, relayée par un réseau social, dans laquelle la municipalité sollicite des candidatures pour la reprise d'une librairie. Guidée par des proches, elle découvre alors l'immeuble où se trouve le local à investir : « Je suis tombée amoureuse du lieu avant même de le visiter », se rappelle-t-elle.

« C'est un véritable alignement des étoiles », nous explique Laura Martin-Rolland : elle avait en effet « toujours eu envie d'ouvrir quelque chose », mais a aussi apprécié « le soutien de la mairie et des habitants ». Un peu de prospection lui permet par ailleurs de remarquer que les alentours sont relativement éloignés d'une librairie, d'une Fnac ou d'un magasin Cultura.

Cette première approche enthousiaste a été suivie d'un accompagnement par le réseau Initiative France et la Communauté de Communes du Pays de Valois, qui lui ont permis d'obtenir un prêt d’honneur à taux zéro, « afin de renforcer la trésorerie ». Un prêt bancaire et une aide du Centre national du livre sont venus compléter le plan de financement.

Aménager et inaugurer

Déployée sur 140 m2, dont 20 dédiés aux espaces de stockage et bureaux, la Librairie du Valois s'ouvre avec une offre généraliste et quelque 10.000 références en stock. S'ajoutent aux livres des articles de papeterie et des jeux de société, un choix « économique, bien sûr, car la marge sur ces ventes est plus importante, mais qui tient également à la demande et à l'offre aux alentours, qui reste assez éloignée ».

Quelques travaux d'aménagement ont été nécessaires, plusieurs mois après la fermeture de la librairie Majuscule, en 2022. « La façade de l'immeuble a été rénovée et les vitres changées par les propriétaires des lieux », détaille Laura Martin-Rolland. « De mon côté, j'ai revu l'électricité, les faux plafonds, et nous avons surtout retapé les bibliothèques qui montent jusqu'au plafond, installé une échelle, créé un comptoir et des tables de présentation. »

Tout un coin lecture a également été aménagé, pour accueillir les feuilletages des ouvrages, mais aussi divers événements : « L'idée est de faire de la librairie un véritable lieu de vie culturelle », souligne la néo-libraire.

Après un master en management et communication culturelle à l’université Paris Saclay, Laura Martin-Rolland s'orientait vers le marketing, dans l'édition, jusqu'à croiser la librairie de ses rêves. Les Crépynois et Crépynoises pourront lui réserver un accueil à la hauteur dès ce mardi 1er avril, ou le samedi 5 avril prochain, pour l'inauguration du lieu, à partir de 16h.

Photographie : Laura Martin-Rolland, Librairie du Valois

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com