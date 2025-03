Des Châteaux qui brûlent, d’Arno Bertina : les trois corps de l’être (et le jardin d’Éden)

Sur les lieux des crimes – ceux des volailles décapitées à la disqueuse, ceux des actionnaires qui, de connivence avec les patrons, poussent la logique du profit jusqu’au dépôt de bilan –, une guerre d’usure s’instaure en forme de huis-clos étouffant où la violence symbolique plane au fil des pages jusqu’à un final désarmant.

Des châteaux qui brûlent, d’Arno Bertina (éditions Verticales, 2017), ne recule pas devant les flammes de ceux qui trop endurent, humains, trop humains.

Un roman choral

Scindé en six parties assimilables aux actes d’une tragédie burlesque, le principe dramatique du roman est politique et social, sans exclure nombre d’échappées subjectives qui campent les personnages dans leurs vies propres, leurs problématiques personnelles, professionnelles. Mis en exergue, leurs noms ouvrent les soixante-treize chapitres en focalisation interne qui tissent un roman choral, sondent un collectif en crise.

L’œuvre est polyphonique : elle croise des voix et des visions du monde conflictuelles. Elle est aussi dialogique, car les tensions que ces visions génèrent sont intégrées par chacun des personnages pour qui les symptômes de celles-ci sont physiques et linguistiques : relatifs aux organismes – à ce qu’ils exhalent – et au langage verbal – aux mots choisis, mis ensemble. Métiers ou fonctions déterminent l’esthétique et la santé des êtres, comme leur manière de s’exprimer.

Ainsi, dans le cadre industriel et mécanisé du roman, rendu sensible par la chaîne d’abattage des volailles, l’essentiel tient aux corps, quel qu’en soit l’ordre d’appartenance. Le face-à-face social, qui fait rage et joie à la fois, se décline en corps-à-corps pluriels à géométrie variable, jusqu’à l’étincelle finale.

Les trois corps de l’être

Premiers, quoique grandement refoulés, les corps de chair et de sang, avec leur cortège de pulsions désirantes – le cul de Céline, celui de Pin-Pon, ceux des pom-pom girls à la fin, font des malheurs, notamment. Marqués en profondeur par ce qu’ils consomment et pratiquent au quotidien en travaillant, ils révèlent la misère ou la gloire sociale de leurs détenteurs.

Seconds, potentiellement honteux comme les premiers qu’ils prolongent sous d’autres formes, les corps verbaux, qui emprisonnent les personnages à des degrés divers. L’éducation, les hiérarchies modèlent ces corps aussi sûrement que les autres, de chair et d’os, dictant leurs bornes, leurs angles morts, leur impensable. Dans Des châteaux qui brûlent, les phraséologies se télescopent sans parvenir à se trouver.

D’où les décalages extrêmes qui surviennent quand sont mises en présence des personnes aux statuts opposés, et que le troisième corps dont nous sommes porteurs renforce : le corps social. Ce dernier est d’ailleurs d’autant plus problématique qu’il est abstrait, inorganique, comme le second corps du roi dans la théorie d’Ernst Kantorowicz, que celui du secrétaire d’État ressuscite. Bénédictions, malédictions sont transcendantes au plan social, se renouvelant au-delà des individus.

Le tragique en retour de flamme

En profondeur, les trois corps en question correspondent, imbriqués intimement.

« Quand les pauvres laissent des bourgeois parler pour eux, ceux-là finissent par dire tout autre chose, leurs mots sont plus stylés – ils puent moins des chaussettes et ils ont l’haleine plus fraîche, leurs mots », dit Sylvaine Grocholski, salariée de La Générale Armoricaine, accusant la continuité qui existe entre les corps physiques et les corps verbaux.

Plus loin, un autre employé, Hamed M’Barek, réagit ainsi : « Et là tout le monde comprend que les rapports de compétition et les rapports de domination sont incrustés. On les a pas même à fleur de peau, non – il y en a un pour murmurer "à fleur de peau” et personne pour lui demander s’il fait une image ou si c’est un lapsus – mais bien dessous, et peut-être métabolisés, impossibles désormais à distinguer de la chair, du sang, de la lymphe, des os », pointant l’imprégnation des corps physiques par les corps sociaux.

Programmés, formatés, les trois corps définissent l’espace de liberté dont disposent les êtres dans nos sociétés postindustrielles, fixent les destins, les conditionnent. Tout se passe en effet comme s’ils régissaient un fatum dont nous pourrions nous sauver par le rêve, à condition de l’ouvrir au réel.

« Il n’y a pas de fatalité, il faut rêver. “Il n’y a pas de fatalité” cela veut dire pas d’utopie non plus », saisit Céline à un moment clé, abolissant les remparts intériorisés, libérant les prés carrés de l’imaginaire, les rendant à la réalité. Cependant, ces remparts sont profonds, qui touchent aux racines du Mal, biblique, si on l’ose. L’innocence et la joie ne seraient pas pour l’homme sur Terre, ou alors à la marge, à son corps défendant.

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com