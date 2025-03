Paul Valéry, une figure tutélaire célébrée par le musée de Sète

À cette occasion, le musée Paul Valéry lui consacre un hommage d’envergure dans la salle dédiée à l’auteur. Une exposition y réunit près d’une cinquantaine de pièces – livres rares, lettres manuscrites, œuvres d’art, documents audiovisuels – accompagnée de la parution d’un catalogue spécifiquement consacré au fonds Valéry.

Malgré les épreuves qui assombrissent ses dernières années – la guerre, la maladie, une passion amoureuse douloureuse – Paul Valéry conserve jusqu’à la fin une lucidité et une vigueur intellectuelles exceptionnelles. Son attitude digne durant l’Occupation renforce encore l’aura d’une pensée restée libre, et contribue à faire de lui, au sortir du conflit, l’un des grands symboles de l’esprit français.

Parmi les premières figures littéraires reçues par le général de Gaulle, il s’éteint en juillet 1945, dans un pays tout juste libéré mais encore à reconstruire – ou, selon ses propres mots, « à construire ». L’hommage national décrété à sa mémoire vient consacrer une vie entièrement dédiée à ce qu’il appelait « la cause de l’esprit ».

L’exposition, intitulée Paul Valéry au crépuscule, 1939-1945, s’organise autour de cinq volets complémentaires, qui éclairent autant l’homme public que l’homme intime.

1. L’homme dans la tourmente de la guerre

À 68 ans, Paul Valéry, affaibli, assiste avec effroi au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ses lettres traduisent l’angoisse qu’il ressent pour ses proches et la profonde désolation que lui inspire la défaite de 1940. Durant l’Occupation, il poursuit ses activités littéraires et ses fonctions officielles, notamment à l’Académie française, tout en gardant ses distances avec le régime de Vichy. Il prend à plusieurs reprises des positions fermes, témoignant de son intégrité intellectuelle.

2. L’écrivain et l’artiste : les derniers livres, entre texte et image

Longtemps réservée à la sphère privée, la pratique artistique de Paul Valéry prend une nouvelle dimension dans les dernières années de sa vie. À partir des années 1920, il publie ses dessins et gravures. Dans la décennie finale, il met un soin particulier à élaborer des ouvrages où texte et image dialoguent : Mélange (1939), Mon Faust (1941), dont le musée conserve des études préparatoires, et en 1945 une nouvelle édition illustrée de Une soirée avec Monsieur Teste, œuvre clé de sa réflexion esthétique. Il travaille également à la traduction des Bucoliques de Virgile, qui paraîtront en 1953 dans une édition illustrée par Jacques Villon. Ce projet l’inspire pour composer Dialogue de l’Arbre.

3. Le poète amoureux

En 1938, Paul Valéry entame une relation passionnée avec Jeanne Loviton, autrice connue sous le pseudonyme de Jean Voilier. Cette liaison devient une source d’inspiration intense. Elle alimente une production poétique renouvelée et nourrit la correspondance abondante de l’écrivain. Il envisage même de publier un recueil intitulé Corona, qui rassemblerait les poèmes nés de cette passion tardive.

4. La Libération et la Victoire

À l’approche de la fin de la guerre, les écrits de Valéry expriment un profond soulagement. Marqués par la solennité de l’époque, ses textes posent à nouveau la question du rôle de l’intellectuel et de la place de la culture dans une société traumatisée. Dans un discours prononcé en décembre 1944 pour le 250e anniversaire de la naissance de Voltaire, il reprend cette interrogation lancinante : « Que peut un homme de l’esprit ? »

5. L’hommage national

Diminué par la maladie, Paul Valéry meurt le 20 juillet 1945, au terme de longs mois d’agonie. La République lui rend hommage par un décret du général de Gaulle. Une première cérémonie officielle a lieu le 25 juillet sur l’esplanade du Palais de Chaillot. Deux jours plus tard, une nouvelle cérémonie se tient à Sète, où l’écrivain est inhumé dans le caveau familial du cimetière Saint-Charles, depuis rebaptisé Cimetière marin en hommage à son célèbre poème.

L’exposition du musée Paul Valéry, grâce à un ensemble exceptionnel de documents provenant pour l’essentiel du fonds propre de l’institution – enrichi de prêts de l’INA et des Archives municipales de Sète – révèle non seulement l’autorité intellectuelle de l’écrivain, mais aussi les traits d’un homme sensible : amoureux éperdu, père inquiet, artiste discret. Une plongée dans les ultimes années d’un monument de la littérature française.

