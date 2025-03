Pour The Eleventh Hour, Salman Rushdie renoue avec la fiction

Pour la première fois depuis l’attaque dont il a été victime, Salman Rushdie revient à la fiction avec un recueil de récits inédits. L’ouvrage rassemblera cinq nouvelles et histoires courtes, ancrées dans les trois pays qui ont marqué sa vie : l’Inde, où il est né, le Royaume-Uni, où il s’est formé, et les États-Unis, où il réside aujourd’hui.

Un retour littéraire très attendu...

Intitulé The Eleventh Hour (La onzième heure), l’ouvrage sera publié le 4 novembre prochain par le groupe Penguin Random House. Il s’agit d’un « recueil de nouvelles poignantes et magistralement menées, qui nous entraîne des rues de Bombay aux campus des grandes universités britanniques », indique son éditeur dans un communiqué.

Tous écrits durant les douze derniers mois, ces textes « explorent des thématiques et des lieux qui occupent mon esprit — la mortalité, Bombay, les adieux, l’Angleterre (surtout Cambridge), la colère, la paix, l’Amérique », précise l’auteur de 77 ans.

Il se dit « heureux » que ces histoires, « très différentes les unes des autres de par leur décor, leur narration et leur technique, parviennent néanmoins à dialoguer entre elles et avec les deux histoires qui servent de prologue et d’épilogue à ce trio », glisse-t-il.

Un procès toujours en cours

Pour rappel, Salman Rushdie a été violemment agressé au couteau le 12 août 2022, alors qu’il s’apprêtait à intervenir lors d’une conférence à Chautauqua, dans l’État de New York. Son assaillant, un homme de 24 ans, l'a frappé à plusieurs reprises au cou et à l’abdomen.

Hospitalisé d’urgence, l’écrivain a survécu à l’attaque, mais a perdu l’usage d’un œil et eu de lourdes séquelles à la main. Il en a fait le récit dans Le Couteau - Réflexions suite à une tentative d'assassinat, traduit par Gérard Meudal, et publié aux édition Gallimard en 2024.

Cette attaque s’inscrit dans un contexte de menaces persistantes depuis la publication, en 1988, de The Satanic Verses (Les Versets sataniques), considéré comme blasphématoire par l’ayatollah Khomeini, guide suprême iranien. Un an après sa publication, il avait prononcé une fatwa contre l'auteur, et appellé à son exécution.

En février 2025, Hadi Matar, l’agresseur de Salman Rushdie, a été reconnu coupable de tentative de meurtre au terme de son procès. Il encourt une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans de prison. Sa sentence sera connue en avril prochain.

Crédits image : Salman Rushdie, en octobre 2023 (Elena Ternovaja, CC BY-SA 3.0)

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com