Les adaptations de livres dans l'audiovisuel français : film conducteur

Première tendance notable : 17 % des fictions produites et diffusées durant cette période sont issues d’œuvres littéraires (14 % si l’on inclut les documentaires). Le volume des adaptations a progressé de 28 % tout au long de cette période, un rythme équivalent à celui de l’ensemble des productions françaises.

Certains genres se prêtent plus volontiers que d’autres aux adaptations. Les productions « famille/animation » affichent le taux d’adaptation le plus élevé, avec 31 % des œuvres issues de livres. Au cinéma, ce taux atteint 41 % pour les films familiaux et 32 % pour les biographies, tandis qu’en télévision, les catégories « action/aventure » et « science-fiction/fantastique » dominent à égalité (23 %).

Faire recette

Les adaptations performent généralement bien au box-office. Elles représentent 21 % des entrées générées par les films français sortis en salles, avec une moyenne de 343.000 entrées par titre, contre 260.000 pour les autres productions. Soit plus de 30 % d’entrées supplémentaires pour les films issus de romans, essais ou bandes dessinées.

Globalement, le phénomène profite largement à la littérature francophone, qui compte pour 63 % des adaptations, pour un total de 364 livres concernés. Derrière, et sans surprise, c'est la littérature anglophone qui représente 21 % des adaptations au cinéma avec 123 livres (dont Été 85 par François Ozon, tiré du roman La danse du coucou d’Aidan Chambers), suivie par la littérature italophone qui a placé 23 livres (4 % du total) dans les productions françaises.

L'export excelle

Le rayonnement international est lui aussi au rendez-vous : 21 % des films français les plus exportés sont adaptés de livres, et 25 % des films nommés aux César dans les principales catégories sont issus d’un texte littéraire. Même constat en télévision : en dix ans, les volumes d’adaptations ont bondi de 48 %, et 17 % des fictions ayant réalisé les meilleures audiences en clair sont des adaptations – Jacqueline Sauvage, Le temps est assassin ou encore Une chance de trop en sont quelques exemples.

Les textes adaptés sont pour la plupart relativement récents. 92 % ont été publiés après 1901, 24 % après 2015, et 6 % dans les trois années précédant leur adaptation. Cela montre l’appétence des producteurs pour des titres contemporains, souvent choisis très tôt, parfois avant leur parution. C’est le cas de Réparer les vivants, Le bal des folles ou encore Marion, 13 ans pour toujours.

Des bénéfices réciproques

La littérature générale est la première pourvoyeuse d’adaptations françaises (61 %), avec 41 % de romans contemporains et 14 % de polars, suivie par les ouvrages de non-fiction (20 %), les bandes dessinées (12 %, dont un tiers de BD jeunesse) et les livres jeunesse hors BD (8 %).

Enfin, l’adaptation à l’écran profite aussi aux livres. Dans 61 % des cas, elle entraîne un rebond des ventes des exemplaires imprimés. L’effet est particulièrement visible au cinéma (hausse constatée pour 67 % des livres adaptés, dont les exemples les plus marquants sont Le consentement, Au revoir là-haut ou L’amour et les forêts) mais également pour la télévision (50 % des titres adaptés enregistrent une hausse, comme D’argent et de sang ou Juste un regard).

L'ensemble de l'étude est disponible ci-dessous :

Crédits image : Image tirée d'Été 85, de François Ozon, d'après La danse du coucou d’Aidan Chambers, traduit par Jean-Pierre Carasso, Seuil (Mandarin Productions - Scope Pic)

Par Ugo Loumé

