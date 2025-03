Antoine Gründ élu président du groupe Art et Beaux livres du SNE

Âgé de 52 ans, Antoine Gründ est diplômé de l’École du Louvre, après des études de lettres et d’histoire de l’art. Il a débuté sa carrière aux éditions Gründ, où il a successivement occupé les fonctions d’éditeur, de responsable éditorial puis de secrétaire général. De 2011 à 2016, il a exercé à l’international en tant que conseiller culturel adjoint à l’ambassade de France à Abu Dhabi.

Depuis 2017, il dirige les Éditions du patrimoine, maison intégrée au Centre des monuments nationaux, un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture, chargé de la conservation, de la gestion et de l’ouverture à la visite de plus d’une centaine de monuments couvrant l’ensemble des périodes historiques, de la préhistoire au XXe siècle. Antoine Gründ siège également au comité de direction de cet établissement et est membre du groupe Art et Beaux livres depuis 2001.

À l’issue de son élection, il a salué l’action de sa prédécesseure : « Le groupe Art et Beaux livres doit beaucoup à l’engagement sans faille de Pascale Le Thorel, qui l’a présidé ces quinze dernières années avec la passion et l’énergie qui la caractérisent. Qu’elle en soit vivement remerciée. En nous appuyant sur tout ce qui a déjà été construit, nous aurons à cœur de continuer à promouvoir collectivement ce qui fait la singularité de l’édition d’art et de beaux livres dans le paysage éditorial contemporain. »

Le groupe Art et Beaux livres rassemble plus de soixante maisons d’édition spécialisées dans ce secteur. Il œuvre à leur valorisation et collabore notamment avec le Salon du livre du Festival d’histoire de l’art de Fontainebleau. En 2020, il a contribué à la création de l’Association pour le rayonnement du Beau livre, structure dédiée à l’initiative « J’aime le livre d’art ».

Le Syndicat national de l’édition, structure professionnelle représentative des éditeurs en France, compte plus de 700 adhérents. Il défend la liberté de publication, le droit d’auteur, le prix unique du livre, la diversité culturelle et promeut activement la lecture. Le SNE est actuellement présidé par Vincent Montagne et dirigé par Renaud Lefebvre.

