En début de carrière, un libraire touche 25 € de plus que le SMIC

Le métier de libraire, fort d'un capital social et culturel prestigieux, attire toujours, en témoignent les ouvertures régulières de nouveaux établissements. Néanmoins, la réalité économique rattrape parfois l'enthousiasme : la grille des rémunérations minimales issue du dernier accord collectif du secteur affiche des montants particulièrement faibles pour la catégorie des employés, et une progression peu sensible.

La précédente grille, qui découlait de la revalorisation anticipée du SMIC, avait donné lieu à un tassement exceptionnel des rémunérations du secteur, avec 3 niveaux, au sein de la catégorie des employés, présentant un montant équivalent au salaire minimum.

Les salaires minima et primes d'ancienneté de l'accord du 28 novembre 2024 sont un peu meilleurs, mais fixent malgré tout un salaire d'entrée (agent d’entretien, manutentionnaire, caissier/caissière et chauffeur-livreur) à 1812 € (montant brut), soit 11 € de plus que le montant mensuel brut du SMIC pour 35 heures de travail par semaine (151,67 heures par mois).

Au niveau 2 de la catégorie Employés, la rémunération minimale s'élève à 1826 €, soit 25 € au-dessus du niveau du SMIC. La grille complète des rémunérations minimum garanties est accessible en fin d'article.

La problématique des salaires peu élevés a été identifiée depuis un moment par le syndicat patronal, le Syndicat de la librairie française, qui assure que les marges dégagées par les commerces du livre ne permettent pas toujours d'offrir de meilleures conditions de rémunération.

« La difficulté, c’est de garder ces jeunes sur la durée alors que les salaires auxquels ils peuvent prétendre ailleurs sont plus élevés. C’est pour cela que nous expliquons à nos partenaires professionnels et aux pouvoirs publics qu’il faut impérativement mettre en œuvre des mesures permettant aux librairies de revaloriser le niveau des rémunérations afin de ne pas perdre nos talents », nous indiquait ainsi Anne Martelle, en juin 2024, quand elle était encore présidente du SLF (elle a depuis été remplacée par Alexandra Charroin-Spangenberg, en octobre 2024).

Des difficultés économiques partagées

Les employés des librairies ne sont pas les seuls à recevoir des salaires faibles pour un travail exigeant et qualifié. Ainsi, la plupart des gérants des librairies indépendantes sont aussi sans le sou, surtout lorsque l'ouverture de leurs commerces est récente.

Une étude du cabinet Axiales, commandée par le Syndicat de la librairie française et consacrée aux « néo-libraires », notait ainsi qu'avant deux ans d'existence de leur commerce, 80 % des libraires ne se rémunèrent pas du tout, ou avec un montant inférieur au SMIC. Même au-delà, seuls 40 % des libraires ayant ouvert avant 2022 touchaient plus d'un SMIC.

Parmi les répondants, « on trouve des personnes qui ne se rémunèrent pas ou peu, et qui bénéficient encore parfois d'aides, de la part de France Travail par exemple », relevait alors Mathilde Rimaud, consultante au cabinet Axiales et professeur associée à l’université de Poitiers.

Depuis plusieurs mois, le SLF en appelle aux éditeurs et distributeurs français, en réclamant de meilleures conditions commerciales et une remise plus importante sur les ouvrages, afin d'améliorer la marge réalisée par les librairies et ainsi relâcher la pression économique sur le métier. Avec, comme argument, la défense de la bibliodiversité, de l'expertise éditoriale et de la spécificité des auteurs par les libraires indépendants.

Jusqu'à présent, leurs demandes restent peu entendues.

