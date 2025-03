Bernard Minier lance une chasse aux tickets d'or, façon Willy Wonka

Oubliez le chocolat, chez Bernard Minier, les tickets d’or sont au rayon polar. Pour la sortie de son nouvel ouvrage, H, paru aux éditions XO le 27 mars dernier. S’il narre les péripéties du détective Martin Servaz dans sa traque du tueur en série Julian Hirtmann, c’est sur une toute autre piste qu’il embarque ses lecteurs.

Ces derniers partiront sur les traces des cinq tickets d’or cachés dans des exemplaires de son nouveau roman. Le 19 mars, quelques jours avant sa sortie en librairie, l’auteur était en visite dans les locaux de son distributeur Interforum, à Tigery, dans l’Essonne, rapporte Le Parisien.

Petit bonus pour les heureux élus : les exemplaires contenant les précieux tickets d’or seront accompagnés d’une dédicace personnelle de Bernard Minier. Et, comme dans l’œuvre de Roald Dahl qui a bercé notre enfance, Charlie et la chocolaterie (trad. Élisabeth Gaspar, Gallimard jeunesse), les cinq gagnants rencontreront l’artiste Paris pour partager un dîner privilégié avec l’auteur.

Une chasse à l’homme grandeur nature

Auteur de Glacé (Pocket, 2012), écoulé à 620.084 exemplaires selon les chiffres d’Édistat, et de La Chasse (Pocket, 2022), vendu à 350.230 exemplaires, Bernard Minier s’est imposé comme l’une des plumes du polar français. Son nouveau roman s’inscrit dans cette veine, avec une nouvelle enquête policière.

À LIRE – Cette vidéo TikTok a changé la vie de cet auteur en 24 heures

Depuis la fuite de Julian Hirtmann, tueur en série emblématique et insaisissable, Martin Servaz n’est plus le seul à le traquer. Internautes férus de faits divers, détectives amateurs, star du petit écran et romancier à succès : tous se lancent dans une traque effrénée. Mais l’affaire prend un tour plus sombre encore, lorsque des disparitions surgissent, réveillant les fantômes d’un scandale criminel et sexuel parmi les plus choquants de notre époque...

Crédits image : Jindřich Nosek (NoJin), CC BY-SA 4.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com