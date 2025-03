Le poète palestinien Mohammed Al Qudwa attend toujours son visa

Lancé l'année dernière afin de soutenir les artistes de la Palestine, dévastée par les frappes israéliennes, le programme de résidences Sawa Sawa, mené par l'Institut français de Jérusalem, prévoit au total 57 résidences, 24 en Palestine et 33 en France.

Adressé aux artistes de toutes disciplines (arts visuels, arts du spectacle, musique, écriture, cinéma) résidant à Jérusalem, en Cisjordanie ou à Gaza, voire vivant à l’étranger, Sawa Sawa offre des opportunités de faire rayonner la créativité des territoires palestiniens, malgré la guerre qui fait rage.

Le poète palestinien Mohammed Al Qudwa, 21 ans et originaire de Gaza, est l'un des lauréats de ce programme : il doit intervenir en France entre mars et mai, grâce au partenariat noué entre le Théâtre Dijon Bourgogne — CDN, le NEST — CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est et le Passages Transfestival de Metz (du 15 au 25 mai prochain).

Cependant, comme l'indiquait ActuaLitté il y a dix jours, les formalités pour l'obtention de son visa d'entrée en France sont particulièrement longues. Zone Franche, le réseau des musiques du monde, qui réunit 200 membres en France et à l'international, dénonçait alors un paradoxe administratif, qui conduisait la France à refuser l'entrée sur son territoire aux artistes qu'elle assure soutenir.

Exilé hors de son pays par les frappes israéliennes, Mohammed Al Qudwa se trouve actuellement au Caire, en Égypte.

Des rendez-vous manqués

Ces 28, 29 et 30 mars, le festival Livres d'ailleurs, organisé à Nancy par l'association Diwan en Lorraine, attendait Mohammed Al Qudwa pour une intervention, malheureusement annulée. « Mohammed Al Qudwa n’est pas le premier artiste à voir son parcours entravé par des barrières administratives. Son histoire rappelle celle de nombreux écrivains, musiciens et créateurs qui se battent pour faire entendre leur voix au-delà des frontières. Pourtant, la culture ne peut s’épanouir sans échanges, sans dialogues, sans rencontres », ont indiqué les organisateurs de l'événement.

À Metz, le poète aurait dû s'installer depuis le 1er mars dans un studio, pour sa résidence de création d'une durée de quatre mois. Il travaille sur la collecte de témoignages autour des corridors humanitaires à Gaza et en Palestine, en lien avec les institutions et associations locales.

L'incompréhension règne sur le statut administratif de Mohammed Al Qudwa, comme nous l'explique Benoît Bradel, qui assure la direction générale et artistique du Passages Transfestival de Metz. « Il reste au Caire, en l'absence de visa délivré par le ministère de l'Intérieur. La situation est d'autant plus absurde qu'il n'a pas l'intention de rester en France après sa résidence, ayant obtenu une bourse pour poursuivre des études d'ingénieur à Chypre. » Pour rattraper le temps perdu, le festival envisage déjà de l'inviter à nouveau l'année prochaine.

Malgré la distance et les réticences de l'administration française, Mohammed Al Qudwa a fait parvenir un poème à ses hôtes français, « exprimant son ressenti face à cette situation », indique l'association Diwan en Lorraine.

Nous reproduisons le texte de Mohammed Al Qudwa ci-dessous, dans une traduction d'Omaïma Machkour et en version originale.

Ombre errante sur le quai du temps

Je suis maître de l'attente,

Car je ne possède rien d'autre.

Et elle, toujours,

Me renvoie au vide.

Un jour, encore enfant,

J'ai attendu que la mer se calme

Pour apprendre à nager.

Mais dès que mes pieds ont effleuré le rivage,

Elle s'est évaporée,

Comme une perle de rosée

Qui, sur la vitre,

Toute la nuit, m'attendait.

Mais n'ayant pas surgi,

Elle s'est éteinte.

Plus tard, jeune homme,

J'ai attendu mon père

Pour traverser la route à ses côtés.

Je me souviens qu'à chaque fois que

Je devais fouler le trottoir,

Ma main s'agrippait à l'un de ses doigts,

Dont les fissures

Me rassuraient,

Et s'animaient des synonymes de la vie.

Mais cela fait deux ans

Que mon attente au feu rouge dure,

Une minute, parfois deux…

Et rien de toi ne vient.

Pas même ton regard.

Dans la guerre,

La mort m’a fait languir.

J'ai cherché un brin de basilic,

Pour qu'il me fende le cœur,

Son parfum, encore en moi,

Mais j'attends toujours.

À présent, je guette un souvenir,

Pour y revenir,

Et m'asseoir entre les yeux de ma bien-aimée,

Qu'elle me serve la mer à loisir,

Que je sirote les vagues

qui, chaque fois qu'elles se retirent,

me parlent

du dernier rendez-vous,

Où je t'ai attendue,

Et tu n'es pas venue.

Mohammed Al Qudwa

عنوان النص: ظلٌّ فوق رصيف الوقت

أحترفُ الإنتظارَ

لأنّي

لا أملكُ غيرَه

ودائمًا ما يُجيبني

باللاشيء.

مرّةً عندما كنتُ طفلًا

انتظرتُ البحرَ

كيّ يهدأ

وأتعلمُ بعدها السباحةَ،

حينَ لَمَسَتْ قَدَميَّ

مياهَ الشاطئِ

تلاشى كأنّه ندىً

فوقَ الزجاج

انتظرَني طيلةَ الليلِ

ولم آتِ

فَرحل.

وأخرى عندما صرتُ شابًا،

انتظرتُ أبي

كيّ أعبرَ الطريقَ معه،

أذكر أنّي كلما احتجتُ

قَطعَ الرّصيفِ

قاطعتُ يدي بإصبعٍ منهُ

كانَ التشققُ فيها

كافيًا، آمنًا

مليئًا بمرادفاتِ الحياة،

لكنّي

منذُ عامينِ فأكثر

انتظرُ عندَ الإشارةِ

دقيقةً أو اثنتينِ،

ولا شيء منكَ يأتي

ولا حتى عينيك.

في الحربِ

انتظرتُ الموتَ كثيرًا.

بحثتُ عن ريحانةٍ

كيّ تغتالني

ونسيمُ رائِحتها فيّ،

لكنّي

لا زلتُ أنتظر.

والآن أترقبُ ذكرى

كيّ أعودَ فيها

وأجلسُ بين مقلتيّ حَبيبتي

كيّ تناولني البحرَ على مهلٍ

وأحتسي من الشاطئٍ موجًا

كلما طَوى شيئًا منهُ

حَدَّثَني عن آخرِ موعدٍ

كنتُ فيهِ أنتظرُكِ

ولم تأتِ.

