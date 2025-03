Gratuité pour l’ensemble des médiathèques du réseau Pass’relle

« Le conseil eurométropolitain de Strasbourg a voté hier la gratuité de l’abonnement pour l’ensemble des médiathèques du territoire eurométropolitain à compter du 1er janvier 2026 », se félicite Bertille Détrie, directrice des médiathèques de Strasbourg.

La mesure s’inscrit dans une volonté de favoriser l’accès à la lecture et à la culture, en lien avec des dynamiques similaires à l’échelle locale et nationale. Le réseau Pass’relle, qui dessert plus de 500.000 habitantes et habitants, proposera ainsi l’inscription gratuite dans toutes les médiathèques qui en font partie.

« Donner la possibilité à tous les habitants de Strasbourg et de l’Eurométropole d’emprunter gratuitement dans les médiathèques du réseau Pass’relle est une réponse concrète aux enjeux culturels, sociaux, démocratiques et territoriaux de nos médiathèques tels qu’ils sont formulés dans notre projet culturel », poursuit-elle.

« C’est aussi une décision qui marque une volonté forte de poursuivre à Strasbourg une politique de lecture publique ambitieuse et par là une très belle reconnaissance de l’engagement et de la qualité du travail mené par tous les collègues bibliothécaires au service de la Lecture publique strasbourgeoise. »

Selon Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, « rendre l’accès aux médiathèques totalement gratuit, c’est évidemment un engagement fort en faveur de la culture et de l’égalité d’accès au savoir. Mais c’est aussi bien plus que cela : c’est un levier d’attractivité pour nos communes et notre territoire ».

En facilitant l’accueil de nouveaux publics au sein de ces espaces de vie et d’échange, cette démarche contribue à la fois à l’émancipation individuelle et au dynamisme local. Elle s’inscrit dans une vision ambitieuse du développement culturel et territorial, visant à faire des médiathèques des points d’accès privilégiés à un patrimoine élargi, qu’il soit historique, artistique ou économique, à l’échelle des communes.

Et de préciser : « En votant cette gratuité, nous affirmons ainsi une conviction forte : la culture n’est pas une dépense, c’est un investissement. Un investissement dans le bien-être des habitantes et habitants, mais aussi dans la vitalité de nos communes. »

Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, ajoute : « Alors que le livre et la lecture reculent de plus en plus face aux écrans, que les réseaux sociaux forment les opinions, l’accès au livre et à l’information est une question culturelle, sociale et démocratique. »

Ele conclut : « À quelques jours de l’épilogue Lire Notre Monde, cette décision inscrit durablement dans notre ville l’héritage de cette année Strasbourg Capitale Mondiale du Livre Unesco, et témoigne de notre volonté de poursuivre une politique publique ambitieuse en faveur de l’accès au livre et à la lecture pour toutes et tous ! »

Carte Pass’relle, pour 33 médiathèques

Valable un an, la carte Pass’relle permet d’emprunter dans l’ensemble des 33 bibliothèques et médiathèques partenaires du réseau, après inscription dans l’un de ces établissements.

Quatre formules d’abonnement sont proposées, selon l’âge et le profil de l’usager. Gratuit pour les moins de 16 ans, l’abonnement Jeunes autorise l’emprunt de livres, revues, CD, DVD et même d’une œuvre d’art pour quatre semaines. À partir de 16 ans, deux formules sont disponibles : l’abonnement Livres (8,40 € en tarif plein) et l’abonnement Multimédia (26 € en tarif plein), qui donne accès à davantage de supports, notamment les DVD, CD et livres numériques. Une formule gratuite est également prévue pour les collectivités, avec un quota adapté aux usages professionnels.

La durée de prêt est généralement de quatre semaines, renouvelable sous conditions. Certaines modalités peuvent varier selon les communes : il est donc recommandé de consulter le guide de la carte Pass’relle pour plus de précisions.

Crédits photo : Eurometropole de Strasbourg

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com