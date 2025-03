Borne et l’école n’aiment pas les princesses qui sortent du rang ?

Jul a dénoncé cette décision comme une « censure », suggérant que la représentation de personnages aux traits méditerranéens pourrait être à l’origine de l’annulation. Élisabeth Borne a qualifié ces propos de « diffamatoires » et « outranciers ». Nous reproduisons ci-dessous le message de l'Observatoire.

Un revirement du Ministère de l’Éducation Nationale : une censure du livre de Jul

Dans le cadre de l’opération « Un livre pour les vacances », qui est une initiative du ministère de l’Éducation nationale visant à promouvoir la lecture et à encourager les élèves de CM2 à lire pendant les vacances d’été, en offrant à chaque élève un livre illustré par un artiste de renom, le ministère avait initialement commandé 800.000 exemplaires d’une version modernisée de La Belle et la Bête illustrée par Jul.

Cependant, le 19 mars 2025, le ministère a décidé d’annuler cette commande, invoquant des raisons pédagogiques. Le ministère a jugé que le livre n’était pas adapté à l’approche éducative attendue pour des élèves de 10-11 ans, notamment en raison des thématiques abordées, telles que l’alcool, les réseaux sociaux, et des réalités sociales complexes.

Le choix de Jul fut de réaliser une version modernisée du conte. Par exemple, le père de la Belle, qui dans le conte buvait « quelques coups de vin », était représenté ivre, bouteille à la main, en train de chanter Les Lacs du Connemara. Jul a également choisi de représenter les filles du marchand par des personnages qui ne sont pas des « princesses blondes ».

Les motifs avancés par le ministère ne laissent pas d’interroger. Les contes pour enfants ont toujours abordé des thématiques dérangeantes. En outre, le ministère se fait manifestement des enfants une image bien naïve, puisque ceux-ci sont bien immergés dans la problématique des réseaux sociaux, et ce, très tôt. Le ministère aurait dû fournir des motifs beaucoup plus explicites.

Faut-il en conclure, comme le pense Jul, que « la seule explication est (…) à chercher dans le dégoût de voir représenté des princes et des princesses qui ressemblent un peu plus à des écoliers d’aujourd’hui et peuvent s’habiller en survêtement, entre deux scènes avec des robes de princesses et du clavecin. À moins que la présence de personnages aux cheveux frisés et à la peau mate plutôt que de princesses blondes de contes de fées ne soit devenue insupportable à l’éducation nationale » ?

La ministre de l’Éducation a en effet déclaré à la presse : « Je ne suis pas sûre que ce soit forcément compréhensible que le père de la Belle soit un monsieur algérien (sic), qu’on voit dans des scènes où il est totalement ivre, il fait de la contrefaçon, est arrêté par des policiers. » Les enfants, dont une partie est d’origine algérienne, n’ont donc manifestement pas le droit de pouvoir imaginer un personnage de conte en dehors d’un cadre complètement stéréotypé.

Enfin, on ne peut que s’étonner de cette décision d’annulation, alors même que la Ministre avait signé une préface pleine de louanges, vantant « la touche malicieuse et le regard affûté » de Jul.

Ndlr : Le ministère de l'Educnat indiquait cependant avoir émis des « réserves » dès décembre sur certaines illustrations. Jul, de son côté, assure avoir pris en compte ces remarques. Pour lui, cette décision s’inscrit surtout dans un contexte plus large de crispation politique et culturelle autour de l’école et de ses contenus.

Rappelons que malgré cette controverse, l'ouvrage de Jul devrait paraître en juin 2025. ​Le premier tirage du titre de Jul sera de 18.000 exemplaires, a précisé la RMN-Grand Palais.

mise à jour - 10h15 :

Pour plus de clarté, nous reproduisons ici le communiqué du ministère de l'Education nationale dans son intégralité :

Chaque fin d’année scolaire, 800 000 écoliers de CM2 reçoivent un classique de la littérature française illustré par un dessinateur, pour les accompagner durant les vacances d’été. L’objectif de cette opération est de renforcer le goût de la lecture autonome chez les élèves.

Le choix du livre doit être adapté à l’âge des élèves, à leurs capacités de compréhension du texte et de l’illustration, et au fait qu’il s’agit d’un livre offert par le ministère et non choisi par les parents ou les élèves.

Pour l’édition 2025, le choix s’était porté sur La Belle et la Bête de Madame Leprince de Beaumont, avec comme illustrateur le dessinateur Julien Berjeaut, dit Jul.

Après plusieurs mois de travail et d’échanges entre lui et le GrandPalaisRMN, le ministère, dont la responsabilité est de s’assurer de la pertinence pédagogique du livre, a fait part de ses réserves, en particulier sur le degré d’ironie utilisé, difficilement compréhensible pour des élèves âgés de 10 à 11 ans.

Malgré ces réserves, la dernière version de travail qui a été adressée au ministère le 20 février 2025 ne tenait pas compte des remarques et préconisations formulées, ce qui ne permettait pas à l’ouvrage d’être lu de manière autonome par des élèves de cet âge.

En effet, les illustrations proposées abordaient des thématiques qui ne conviennent pas à des élèves de cet âge, telles que l’alcool, les réseaux sociaux ou encore des réalités sociales complexes (trafic de contrefaçons, contrôles policiers), qui auraient pu susciter des questions chez les élèves sans nécessairement trouver de réponse adaptée faute d’accompagnement pédagogique pendant les vacances d’été.

Le ministère a pris contact directement avec M. Berjeaut pour échanger sur les adaptations attendues afin que l’ouvrage réponde à l’âge des élèves et soit conforme à l’objectif pédagogique souhaité.

M. Berjeaut a pu expliquer et défendre son approche mais, au vu de son refus de procéder aux adaptations demandées, le ministère a estimé que l’ouvrage ne correspondait pas au cahier des charges attendu et a exercé son droit de commanditaire à ne pas valider la publication de l’ouvrage ainsi illustré dans le cadre de l’opération "Un livre pour les vacances".

Le ministère rappelle que ce choix n’est pas une censure du travail de M. Berjeaut et considère que son projet est adapté à un public plus mature, apte à saisir l’ironie et le second degré de l’illustrateur. C’est pourquoi le ministère lui avait proposé que ce travail soit exploité dans un autre cadre pédagogique à définir conjointement. M. Berjeaut avait refusé.

Pour cette édition de 2025, le ministère a fait le choix de rééditer à la place L’Odyssée d’Homère, adaptée par Murielle Szac et illustrée par Catel.

Crédits photo : Jean-Denis Malclès affiche du film de Jean Cocteau La Belle et la Bête, 1946.

