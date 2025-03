Philosophe féministe, Manon Garcia propose dans Vivre avec les hommes une analyse des rapports entre les sexes, s'appuyant sur son expérience lors du procès des viols de Mazan. Elle interroge la justice pénale et les normes de genre qui perpétuent les violences sexistes et sexuelles, soulignant que la justice, bien que fondamentale, ne suffit pas à elle seule pour éradiquer ces violences.

Manon Garcia y décrit sa confrontation directe avec la réalité des violences sexuelles, soulignant l'impact émotionnel profond de l'écoute des témoignages et du visionnage des preuves vidéo. Elle exprime sa sidération face à la banalisation de la violence et à la pauvreté de l'intelligence morale des accusés, rappelant les réflexions d'Hannah Arendt sur la banalité du mal.

L'ouvrage met en lumière les limites de la justice pénale dans le traitement des violences sexistes et sexuelles. Elle observe que les audiences montrent que la justice, bien que fondamentale, ne suffit pas à elle seule pour éradiquer ces violences, mettant en évidence la nécessité d'une réflexion sociétale plus profonde. ​

En adoptant une approche personnelle et subjective, la philosophe partage ses propres réactions et questionnements, illustrant la complexité de la position d'une philosophe féministe face à de telles atrocités. Elle souligne la nécessité d'une introspection collective sur la culture du viol et les normes de genre qui perpétuent la domination masculine.

Vivre avec les hommes s'inscrit dans la continuité de ses travaux et précédents ouvrages sur la soumission féminine et le consentement. En confrontant la théorie à la réalité judiciaire, elle enrichit le débat féministe contemporain et invite à une remise en question des structures patriarcales de la société.