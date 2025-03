Les femmes prennent la parole et le pouvoir dans La Grande Librairie

Parce qu’écrire, c’est aussi faire entendre le silence… Avec Respect (Julliard), la comédienne, peintre et écrivaine Anouk Grinberg signe une autobiographie pleine de rage et de courage. Elle y affronte les ravages causés par les violences sexuelles qu’elle a subies dès l’âge de 7 ans, la relation d’emprise qu’elle a vécue avec le cinéaste Bertrand Blier et l’insupportable omerta du monde du cinéma. Un coup de poing.

Au lendemain du séisme sans précédent que fut le procès des viols de Mazan, difficile, en effet, de ne pas se poser la question : comment Vivre avec les hommes ? C’est le titre du nouvel essai de la philosophe Manon Garcia (Climats), dont vous vous souvenez peut-être de La Conversation des sexes (Climats). Ayant couvert l’affaire au jour le jour, elle en tire un livre puissant sur les notions de consentement, de masculinité et sur la banalité du « mâle ».

Quatre ans après l’onde de choc provoquée par son premier livre, La familia grande (Seuil), qui avait libéré la parole autour du tabou de l’inceste, Camille Kouchner s’essaie à la fiction, avec un premier roman très réussi : Immortels (Seuil). L’histoire d’une amitié d’enfance entre un garçon et une fille et d’un lien profond qui traverse les générations, la maladie et la mort…

Que peut l’écriture face à l’absence d’un père ? Avec Le bon Denis (Mercure de France), la grande Marie NDiaye, prix Goncourt en 2009 pour Trois femmes puissantes (Gallimard), propose quatre variations autour d’un événement essentiel de sa vie : le départ de cet homme, après sa naissance en France. Un autoportrait romanesque à la lisière du fantastique, plein d’insolence et de poésie.

Enfin, c’est dans la mythique librairie anglophone Shakespeare & Co que la merveilleuse et « so British » Deborah Levy (Ce que je ne veux pas savoir, Le coût de la vie… traduits par Céline Leroy) nous a invités. L’occasion pour elle de parler de son dernier roman Bleu d’août (Éditions du sous-sol, trad. Céline Leroy), fascinant portrait d’une femme en fuite à travers l’Europe, et d’évoquer les grandes figures qui ont changé sa vie d’écrivaine.

Un extrait de ces différents ouvrages est proposé en fin d'article.

Le choix des libraires : La Vie immédiate

Cette semaine, on célèbre l’ouverture d’une nouvelle librairie à Charenton-le-Pont : La Vie Immédiate, nom inspiré du recueil éponyme de Paul Éluard. Un lieu de poésie, donc, tenu par Simon Payen et Jérôme Guichet.

Si on lisait à voix haute : Lilia Hassaine

Enfin, on se rendra au lycée professionnel Saint-Nicolas, à Paris. C'est là que la romancière et journaliste Lilia Hassaine discutera, avec une classe de seconde, du livre Trois femmes puissantes, de... Marie NDiaye !

