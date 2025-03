Les Grecs par Isaac Asimov

Isaac Asimov aux Belles Lettres, le grand écart est réel, entre le futur robotique du premier et l’éclat antique des secondes — mais entre circuits et stèles, même fascination pour les empires, leur naissance, leur grandeur… et leur chute… Chez les Grecs, l’histoire se fait en reflet inversé, du moins à ses débuts : ce sont d’abord de petites cités audacieuses, face à l’immense Empire perse, jusqu’à ce que le rapport de force bascule et que, dans le sillage flamboyant d’Alexandre le Grand, les vainqueurs deviennent conquérants.

C’est « une aventure grandiose » que nous propose le Russe naturalisé Américain, dédié à John Fitzgerald Kennedy, 35ᵉ président des États-Unis, ce n’est pas commun. Tout commence aux temps légendaires des Mycéniens, traverse « l’Âge du fer », les vagues de colonisation, les guerres médiques, la montée en puissance d’Athènes, l’émergence de la Ligue de Délos et la rivalité dramatique avec Sparte, pour se poursuivre avec les successeurs d’Alexandre, et enfin, plus d’un millénaire plus tard, la chute de Constantinople et l’entrée de la Grèce dans le XXᵉ siècle.

Dans cet ouvrage initialement publié en 1965, la clarté et l’accessibilité dominent, offrant une introduction concise de trois millénaires d’histoire. Isaac Asimov guide les lecteurs, toujours avec cette approche de vulgarisateur qui le caractérise. Manquent les derniers travaux des historiens évidemment, reste l’esprit rare d’un grand auteur du XXᵉ siècle. Comparé à son travail sur la Rome antique, le parallèle avec l'Amérique impériale de son époque y est moins marqué, plus discret. Entre héritiers de la Louve ou disciples d'Homère, chaque lecteur révèle sa sensibilité, comme un test de personnalité : Rome, c'est l’État, la Grèce, la philosophie. La première est fille de la seconde, et chez les deux, la guerre est source de toute sagesse.

La fresque est riche, Isaac Asimov a du souffle. L’édition des Belles Lettres est remarquable, magnifiée par les illustrations de Benjamin Van Blancke et enrichie de cartes.

La Grèce s’est érigée sur les fondations des cités-États antiques, au Vᵉ siècle avant notre ère, lorsque Périclès transforma Athènes en phare démocratique. Un idéal politique pour façonner un avenir culturel éternel. Alexandre le Grand, conquérant d’un monde s’étendant jusqu’à l’Indus, et deux siècles d’influence hellénistique qui diffusèrent la pensée grecque en Europe, en Afrique du Nord et en Asie. Puis, entre invasions romaines, empires byzantin et ottoman, révolutions et renaissances, la Grèce existe toujours au XXᵉ siècle entre passé glorieux et modernité plurielle.

Que garder de la Grèce des Solon et des Alcibiade ? L’Iliade et L’Odyssée d’Homère, les tragédies de Sophocle, les récits d’Hérodote, Les Vies parallèles de Plutarque, Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis.