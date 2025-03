Faut-il être végane ? : les questions éthiques du véganisme

Tandis que la littérature scientifique internationale s’est largement emparée de la question de sa légitimité morale, la production éditoriale française, elle, reste étonnamment discrète, notamment sur le plan éthique. C’est ce vide que tente de combler Faut-il être végane ?, coécrit par François Jaquet et Malou Amselek.

Les auteurs s’emploient d’abord à définir rigoureusement le véganisme, qu’ils envisagent comme un mode de vie excluant toute production, consommation ou utilisation de biens issus des animaux. Ils soumettent ensuite à une analyse critique les principaux arguments avancés, tant par les partisans que par les détracteurs de ces pratiques.

Les éditions Sciences Humaines nous en offrent les premières pages en avant-première :

Maître de conférences en philosophie morale et directeur adjoint du master Éthique à l’Université de Strasbourg, François Jaquet a notamment publié Le pire des maux. Éthique et ontologie du spécisme ainsi que, en collaboration avec Hichem Naar, Qui peut sauver la morale ? Essai de métaéthique (Eliott éditions, 2024).

Diplômée en soins animaliers, Malou Amselek nourrit un vif intérêt pour la philosophie, la biologie et l’éthologie. Enseignante en langues, elle écrit également des poèmes et des nouvelles, et a assuré la traduction espagnole du livre Le véganisme de Valéry Giroux et Renan Larue (PUF, 2019).





