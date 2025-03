IA : le monde du livre dit non au nouveau code de conduite européen

Un objectif de l’AI Act, selon les porteur de l'initiative, est de fournir aux créateurs « des outils pour exercer et faire valoir leurs droits », notamment en obligeant les fournisseurs d’Intelligence Artificielle à Usage Général (GPAI) à respecter le droit d’auteur européen et à fournir une transparence détaillée sur les contenus utilisés dans leurs modèles.

Des standards trop faibles

Toutefois, les signataires dénoncent que ce troisième projet « crée une incertitude juridique, interprète de manière erronée le droit d'auteur de l'UE et affaiblit les obligations établies par l'Acte AI ». Selon eux, le texte impose des standards trop faibles, en exigeant seulement des « efforts raisonnables » des fournisseurs de GPAI, ce qui, à leurs yeux, « n'est pas suffisant pour garantir le respect du droit d'auteur de l'UE ou de l'Acte AI ».

La déclaration commune souligne également que le texte affaiblit considérablement la responsabilité des entreprises d’IA dans la vérification des données utilisées pour entraîner leurs modèles, risquant ainsi d'« encourager des pratiques qui conduisent à des violations du droit d'auteur ».

Par ailleurs, les auteurs critiquent vivement l'absence de mécanismes clairs permettant aux créateurs d'imposer des réserves sur l'utilisation de leurs œuvres, pointant que « le fichier robots.txt est encore considéré comme la seule méthode que les fournisseurs de GPAI doivent reconnaître et respecter, tandis que d'autres méthodes sont ignorées ou traitées comme optionnelles, en direct contraste avec le droit de l'UE ».

Autre reproche majeur, la coalition dénonce l'inefficacité du dispositif proposé pour la gestion des réclamations, le qualifiant de « geste purement symbolique, plutôt qu'un véritable outil de protection ».

Elle appelle ainsi à l'introduction de mesures concrètes afin que les modèles de GPAI respectent les principes fondamentaux du droit d’auteur européen : « Obtenir une autorisation préventive et s'abstenir de l'utilisation non autorisée de matériaux protégés. » Et d'insister sur la nécessité d’une « transparence significative et réalisable », essentielle à l'exercice effectif des droits des créateurs.

Enfin, pour les signataires, « aucun Code ne serait préférable à un troisième projet aussi profondément vicié », ce qui témoigne de leur refus catégorique de cette version actuelle, jugée totalement incompatible avec les intentions initiales de l’Acte AI européen.

Transparence, droits d'auteur, analyse des risques

Parmi les signataires figurent le Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL), regroupant 10.000 traducteurs littéraires dans 28 pays ; l’European Writers’ Council (EWC), fédération de 50 associations représentant 220.000 auteurs professionnels de 32 pays ; et la Federation of European Publishers (FEP), qui représente 31 associations nationales d’éditeurs en Europe. S'ajoute aussi l’International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO), impliquée dans la gestion des droits pour les œuvres textuelles et visuelles.

Par ailleurs, cette coalition inclut d’autres importantes structures issues des secteurs audiovisuels et musicaux (CISAC, ECSA, FIA, FERA, FIM, FIAPF, SAA, IVF, IMPALA, IMPF), des médias (EFJ, IFJ, EMMA, ENPA, News Media Europe, EANA, EPC), des arts visuels (CEPIC, EVA), de l'intelligence artificielle et du numérique (EGAIR, STM, UVA, UNI MEI) ainsi que l'Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA) et l'International Artist Organisation (IAO). Ces organisations représentent ensemble des centaines de milliers de créateurs, d’artistes et d’entreprises culturelles à travers l’Europe et au-delà.

Cette troisième version du Code de conduite pour l'Intelligence Artificielle à Usage Général (GPAI) de l'Union européenne est un document élaboré par des experts indépendants, visant à détailler les obligations des fournisseurs de modèles d'IA polyvalents, conformément à la législation européenne sur l'IA (AI Act). Publié récemment, il est structuré en trois sections principales :

Transparence : cette section établit les exigences pour que les fournisseurs divulguent des informations claires sur le fonctionnement de leurs modèles d'IA, y compris les données utilisées pour l'entraînement et les mécanismes de prise de décision.

Droits d'auteur : elle précise les obligations relatives au respect des lois sur le droit d'auteur, notamment en ce qui concerne l'utilisation de contenus protégés lors de l'entraînement des modèles d'IA.

Analyse des risques : destinée aux modèles d'IA les plus avancés susceptibles de présenter des risques systémiques, cette section décrit les mesures d'évaluation et d'atténuation des risques, y compris les évaluations de modèles, les rapports d'incidents et les obligations en matière de cybersécurité.

Il est à noter que certains modèles open source bénéficient d'exemptions spécifiques aux obligations de transparence, conformément à la législation sur l'IA.

Ce troisième projet de code est actuellement soumis à une période de retour d'information, permettant aux parties prenantes de fournir des commentaires écrits et de participer à des discussions lors de groupes de travail et d'ateliers spécialisés. L'objectif est d'affiner le code avant sa finalisation prévue en mai 2025.

L’AI Act (Règlement européen sur l’intelligence artificielle) est le premier cadre juridique au monde spécifiquement dédié à l’encadrement de l’IA. Proposé par la Commission européenne en 2021 et adopté en 2024, il vise à garantir une IA sûre, éthique et conforme aux droits fondamentaux dans l’Union européenne.

Le texte classe les systèmes d’IA en quatre niveaux de risque (inacceptable, élevé, limité, minimal), avec des obligations proportionnelles : interdiction pour les usages les plus dangereux (ex. : notation sociale), obligations strictes pour les usages à haut risque (santé, justice, éducation), et mesures de transparence pour les IA génératives comme ChatGPT.

L’AI Act impose un ensemble de règles visant à encadrer les usages de l’intelligence artificielle, notamment en matière de qualité des données d’entraînement, de transparence des algorithmes, de supervision humaine, de sécurité et de cybersécurité, ainsi que de respect des droits fondamentaux. Les modèles à usage général (GPAI), tels que les grands modèles de langage, font l’objet d’exigences spécifiques. Ce règlement s’applique à tous les acteurs opérant sur le marché européen, indépendamment de leur origine géographique.

À LIRE - IA : au tribunal, Meta invoque le fair use

En France, l’intersyndicale des artistes-auteurs a salué l’ouverture du débat parlementaire sur l’impact de l’IA générative sur le droit d’auteur, tout en regrettant de ne pas avoir été entendue lors de la table ronde organisée à l’Assemblée.

Elle appelle à une concertation urgente, transparente et inclusive. Face à l’inefficacité de l’opt-out et à l’absence de transparence sur les données d’entraînement, elle exige un cadre juridique protecteur et le retour à un système d’opt-in. L’intersyndicale insiste sur la nécessité de défendre à la fois les droits d’auteur et les conditions de travail des créateurs.

Elle plaide pour un statut professionnel renforcé et une juste rémunération, tout en dénonçant le pillage massif des œuvres. Enfin, elle demande à être pleinement associée aux futures discussions pour construire un encadrement adapté à l’ère de l’IA.

Illustration : geralt CC 0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com