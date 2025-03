Le groupe britannique WH Smith a vendu 480 librairies

En début d'année, le groupe WH Smith avait fait part de son intention de se séparer d'un nombre conséquent de librairies, puisqu'il prévoyait de vendre tout un pan de son activité, consacré aux commerces de centres-villes. Les profits de ces derniers points de vente stagnent depuis 2022, et l'enseigne a donc choisi de s'en séparer.

Elle compte ainsi se recentrer sur l'activité de ses commerces situés dans les gares, les hôpitaux et les aéroports. En 2024, l'activité de ces points de vente a produit un chiffre d'affaires de 1,4 milliard £, pour un bénéfice de 189 millions £, quand ceux des centres-villes affichent un CA de 452 millions £, pour 32 millions £ de bénéfices.

D'un point de vue économique, WH Smith a donc choisi l'option la plus rentable. Les 480 librairies des villes ont été cédées au fonds privé Modella Capital, pour un montant de 76 millions £, soit un peu plus de 91 millions €.

Comme indiqué en janvier dernier, la marque WH Smith n'était pas comprise dans la vente, puisque l'enseigne sera conservée par les librairies situées dans les gares, hôpitaux et aéroports. Dans les villes, les librairies WH Smith... deviendront TG Jones, un nom totalement inventé, destiné à reproduire l'apparence d'une chaine de magasins « familiale », du propre aveu de Modella Capital...

Garantissant qu'il souhaitait faire perdurer les commerces dans leur état actuel, Modella Capital a recruté Sean Toal, qui était responsable des librairies de centres-villes chez WH Smith, rapporte The Guardian. Le nouveau propriétaire a aussi confirmé la conservation des espaces concédés au Post Office et à l'enseigne Toys R Us dans les librairies.

La chaine de librairies WH Smith fait partie des plus anciennes du Royaume-Uni : son origine remonte 1792, quand Henry Walton Smith et son épouse Anna ouvrirent leur point de vente de journaux sur Little Grosvenor Street, à Londres. Un de leurs fils, William Henry Smith, reprendra l'affaire, en lui donnant son nom encore utilisé aujourd'hui, WH Smith.

L'entreprise familiale s'étend rapidement, profitant de l'engouement pour la presse, mais aussi pour la lecture d'ouvrages plus accessibles, moins onéreux. En 1848, une enseigne s'ouvre d'ailleurs au sein de la gare d'Euston, afin de capter une clientèle qui découvre avec joie les délices du voyage ferroviaire...

Photographie : Boutique WH Smith à Chelmsford, en 2014 (Carol, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

