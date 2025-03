Les rencontres Internationales de l'écologie 2025 se tiendront à Strasbourg  

Cet événement vise à :

Analyser les différentes facettes de la chaîne du livre contemporaine,

Explorer des alternatives pour une chaîne du livre plus respectueuse de l'environnement, tout en mettant en avant les initiatives et les visions innovantes,

Développer et tester des solutions pratiques pour promouvoir la sobriété,

Provoquer la réflexion et encourager des engagements concrets pour l'avenir.

Le programme :

15 avril 2025

Matinée

09h : Panorama des enjeux environnementaux dans l'écosystème du livre. En savoir plus

- Synthèse des rapports du GIEC

- Focus sur le Règlement Européen contre la Déforestation et la Dégradation des Forêts : Défis, enjeux, Implications et conséquences pour la chaîne du livre

- Présentation des enjeux environnementaux dans l'écosystème du livre

10h30 : Démarches (inter)professionnelles pour l’écologie du livre et la bibliodiversité. Regards croisés France/Monde. En savoir plus

11h45 : Présentation du projet de recherche “décarboner le livre et l’édition”.

Après-midi

14h – 15h30 : Sessions simultanées

14h – 15h30 : Table ronde, Le papier : au cœur de la chaîne du livre, de sa production à son recyclage. En savoir plus

14h – 15h : Table ronde, L'écologie du livre dans les pays en développement, le point de vue des capitales mondiales du livre. En savoir plus

16h00 : Vers un livre durable : défis et solutions collectives pour une écoconception adaptée à un monde en transition ? En savoir plus

Soirée

18h30 : Séance de dédicace des ouvrages sélectionnés pour le Prix du Roman d’Écologie, en présence d’Emmanuel Ruben (Malville, Stock), Abel Quentin (Cabane, Éditions de l’Observatoire) et Laure Gauthier (Mélusine Reloaded, Éditions Corti)

19h30 : Cérémonie de remise du Prix du roman d’Ecologie

Lancé en 2018, le Prix du Roman d'Écologie a pour objectif de promouvoir la sensibilisation écologique en récompensant chaque année un auteur du monde francophone.

Clara Arnaud est la lauréate du Prix du Roman d'Écologie 2024 pour Et vous passeres comme des vents fous, publié chez Actes Sud.

Ce mois d'avril signe la conclusion de la période durant laquelle Strasbourg a été honorée en tant que Capitale Mondiale du Livre UNESCO.

Il a organisé plus de 1500 événements, avec une fréquentation record des médiathèques atteignant près de 1,2 million de visites. L'événement a engagé plus de 450 partenaires et a mobilisé des secteurs variés tels que la culture, l'éducation et les solidarités. Des initiatives notables incluent la distribution de 19,000 livres, l'installation de 17 cabanes à livres, et la décoration de 5 tramways par des illustrateurs renommés.

Un financement de 6,1 millions d’euros a soutenu ces activités, avec une contribution significative du Crédit Mutuel. Des aides à la création et des bourses littéraires ont été attribuées pour soutenir la création dans divers domaines, notamment l'écriture de scénarios. La clôture de l'année verra la publication d’un recueil collectif avec des textes inédits. La ville passera le relais de la Capitale mondiale du livre à Rio de Janeiro le 24 avril 2025.

Par Hocine Bouhadjera

