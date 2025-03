Oh les beaux jours ! : une Marseille vibrante et audacieuse

« Cette année Capitale Mondiale du Livre Unesco a dépassé tout ce que nous avions pu prévoir et espérer », assure Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg. Une mobilisation jugée sans précédent : plus de 1500 événements ont été proposés entre avril 2024 et avril 2025, dont la moitié hors du centre-ville, engageant plus de 450 partenaires issus de la culture, du sport, de l’éducation et des solidarités. Les médiathèques ont enregistré une fréquentation record avec près de 1,2 million de visites, soit une progression de 17,5 % par rapport à 2023.