Même Hunger Games ne détrône pas Freida McFadden

Entre eux se glisse le très attendu nouveau tome de la série Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, qui, avec 33.193 exemplaires vendus, ne parvient pas à se hisser en première place du classement de ventes globales. Suzanne Collins pourra tout de même se consoler : elle est première des ventes en librairie.

En 4e position, Les secrets de la femme de ménage menace Joël Dicker avec 21.671 ventes. La femme de ménage voit tout finit d'assurer la suprématie de Freida McFadden en se plaçant 6e, avec 9309 exemplaires vendus.

En 5e, le mangaka Tatsuya Endo vend 16.056 exemplaires du nouveau tome de Spy x family. Anna Stuart prends les 7e et 8e places avec La sage-femme d'Auschwitz (9204 ventes) et La sage-femme de Berlin (9124 ventes). L'homme des mille détours d'Agnès Martin-Lugand est 9e avec 7069 nouveaux lecteurs. Pour conclure ce top 10, on retrouve Aurélie Valognes qui, d'une semaine à l'autre, vend 2 exemplaires de moins (7067 ventes) de La lignée.

Au total, le marché cumule 4,266 millions de ventes cette semaine, 5 % de moins que la même période de 2024, 6 % de moins que la semaine précédente. Ce qui représente un chiffre d'affaires de 53,581 millions €, un recul de 3 % comparé à l'année dernière et de 5 % comparé à la semaine 11. À noter que les librairies enregistrent pour leur part un nombre de ventes et un chiffre d'affaires stable par rapport à la semaine dernière.

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com