À Marseille, un nouveau festival du livre indépendant et politique

Cette initiative gratuite et ouverte à tous sans inscription, surgit dans un paysage où la monopolisation des médias par des intérêts de droite et d'extrême droite ainsi que la concentration capitalistique menacent la diversité des opinions, partagent les organisateurs. Les empires médiatiques de figures telles que Bolloré, Kretinsky, Gallimard, et autres, illustrent ce phénomène, ajoutent-ils.

Considérant l'édition comme un média à part entière, comparable à la radio, la télévision, ou la presse écrite, le festival entend rappeler l'importance de l'édition indépendante qui, bien que numériquement significative en France, reste vulnérable. Et de souligner le pouvoir des lecteurs, libraires et auteurs de choisir consciemment leurs investissements, mises en avant et lieux de publication.

L'objectif est de tirer la sonnette d'alarme et de stimuler le débat sur les enjeux contemporains à travers la littérature.

Le festival réunit des maisons d'édition et librairies indépendantes : Agone, Le Passager clandestin, Amsterdam, Les Éditions sociales, Blast, Premiers Matins de Novembre, Brook, Libertalia, Burn~août, Même pas mal, Divergences, Nada, Éditions du Commun, Raisons d'agir, Hors d'atteinte, Rot-Bo-Krik, La Déferlante, Sans Soleil, La Dispute, Shed, La Fabrique, Wildproject, ainsi que les librairies L'Hydre aux mille têtes et Manifesten. Le Centre de Recherche International sur l'Anarchisme, la Brasserie Communale, et SOMA contribuent également à cet évènement.

Crédits photo : FLIP

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com