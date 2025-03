En Turquie, un “assaut violent” contre la liberté d'expression

Le nouveau sursaut autoritaire d'un président despote ? En Turquie, l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal adversaire de Recep Tayyip Erdoğan, a déclenché une vague de protestation sans précédent depuis plusieurs années. Le 19 mars dernier, İmamoğlu, mais aussi ses collaborateurs et des élus de son parti ont été interpelés, accusés de « corruption », de « terrorisme » ou encore d'« aide apportée au PKK ».

Cette dernière accusation revient régulièrement lorsqu'il s'agit des opposants d'Erdoğan : le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, interdit en Turquie et considéré comme organisation terroriste, est l'une des bêtes noires de l'actuel président. Il l'utilise ainsi comme véritable épouvantail afin de refuser à la minorité kurde un certain nombre de droits et incriminer ses adversaires politiques.

Dans plusieurs grandes villes du pays, notamment Istanbul et Ankara, le principal parti de l'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), a su mobiliser les manifestants, tandis que d'autres foyers de contestation se sont allumés dans les universités du pays.

Néanmoins, la répression reste sévère : en quelques jours seulement, entre le 19 mars et le 24 mars, 1133 manifestants et manifestantes ont été arrêtés par les autorités, dont une dizaine de journalistes, rapportait Amnesty International ce 27 mars. L'organisation signale aussi des faits de violence extrême de la part des forces de l'ordre, avec des tirs de balles en caoutchouc, « parfois à bout portant », mais aussi des coups de matraque et de pied sur des manifestants à terre.

Inquiétude pour la démocratie

En Turquie, l'association des éditeurs a publié un message, dès le 25 mars, pour appeler le gouvernement à « respecter la volonté du peuple et le droit à une représentation démocratique », en citant l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, mais aussi d'autres maires pourtant élus, « sur des bases politiques non fondées juridiquement ».

Soulignant l'usage disproportionné de la force repéré par Amnesty International, l'organisation rappelle que « des journalistes et des travailleurs des médias, qui œuvrent pour le droit du public à l'information, ont aussi été visés par des arrestations et des actions punitives ».

L'association des éditeurs turcs souligne enfin « qu'un environnement dans lequel l'État de droit et la protection des libertés fondamentales ne sont pas défendus ne mérite pas le nom de démocratie ni la paix sociale ». L'Union internationale des éditeurs (UIE), qui représente les éditeurs dans le monde entier, se dit solidaire de ce message.

L'organisation de défense de la liberté d'expression et des droits des auteurs PEN International a, pour sa part, dénoncé « l'assaut brutal sur l'expression pacifique déclenché par les autorités turques, qui s'acharnent ainsi à démontrer leur mépris de l'État de droit et leur détermination, inchangée, de réduire les opposants au silence », d'après les mots du président, Burhan Sonmez.

La Turquie reste en effet connue pour sa forte répression exercée contre les auteurs et éditeurs. Citons les cas de Selahattin Demirtaş, écrivain et député condamné à 42 années de prison, le 16 mai 2024, par une cour pénale d'Ankara, et d'Osman Kavala, éditeur et mécène condamné à la prison à perpétuité en avril 2022.

La romancière turque Aslı Erdoğan, soutien de la cause kurde, a pour sa part été poursuivie à plusieurs reprises par le gouvernement, avant d'être à chaque fois acquittée par les tribunaux. Tous ont le point commun d'être des opposants déclarés du président Recep Tayyip Erdoğan...

Photographie : Portrait modifié de Recep Tayyip Erdoğan, lors d'une manifestation du mouvement du parc Taksim Gezi, en 2014 (Rene Walter, CC BY-NC-SA 2.0)

