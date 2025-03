Sans Escales : éditer vivant, écrire sans filtre

Éditer des auteurs exigeants, pleins de songes et de troubles, qui ont parfois dessiné, sur le coin d'un neurone, une gomme à effacer les littératures molles.

Nous souhaitons publier des textes forts, énergiques jusqu'à la polémique, mais aussi des livres ardents, poétiques, très éloignés de la pelle à tarte des dimanches et de la dyspepsie.

Sans exclusive, nous privilégions des auteurs neufs et des poètes venus du diable Vauvert, pour qui le paradis n'est pas un sas d'hôtel. Nous ne publions pas de textes sentimentaux, attachants ou « joliment » tournés. Bref, nous publions ce que nous aimons et c'est très bien comme ça. Nos auteurs sont extrêmement divers, confirmés ou néophytes dans le monde de l’édition. Une chose est sûre : ils sont vivants. Nous ne déterrons pas les cadavres. « Le risque, avant le cimetière » est notre devise.

Nous sommes entourés de Maximilien Friche, Thierry Mourelet, Elisabeth Morcellet, Anne Champion, Sabine Zuberek, Tristan Ledoux, Jean-Pierre Otte, Myette Ronday, Pierre Mari, Sandrine Lascaux, Anna Jouy, Valéry Molet, Nelly Froissart, Paloma Hermine Hidalgo, Dalibor Frioux, Denise le Dantec, Didier Gambert, Jacky Essirard, Jean-François Vernay, Rachel Adalbald, Helder Serpa, Pierre Andreani, Elsa Royer, Hélène Révay, Jean-Paul Gavard-Perret, Olga Voscannelli, Gaëlle Fernandez-Bravo, Patrick Contré.

Après huit ans d’activité, notre catalogue est composé de 45 titres très divers qui vont de la poésie, aux nouvelles en passant par le roman. Nous y croisons de la Bretagne, de la Belgique, de la Suisse, des panoramas provençaux, des plaines et du béton franciliens et de lointaines contrées que l’imagination seule ne peut appréhender. Il y a des drames, des joies, des amours et des haines. Nous sommes vraiment étranges sans être provocateurs. Nous sommes provocateurs sans être bizarres.

À la question : « es-tu heureux ? ». Nous répondons « oui », car nous n’avons pas l’impression d’exister, si nous vivons pleinement. Nous opposons au fait que, lorsqu’on n’a pas la volonté de mettre une volonté dans les choses, on y met un sens, ce qui reviendrait à penser qu’une volonté s’y trouve déjà.

Nous publions moins d’une dizaine de livres par an, mais avec ferveur et passion. Nous participons à de nombreux salons, dont celui de l’autre livre à Paris.

Nous vous accueillerons avec plaisir au stand des éditions sans escale du 4 au 6 avril 2025.

