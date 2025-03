Caryl Ferey au scénario d'une production internationale France TV

Fictions françaises

Il était deux fois

2013. À la recherche de sa fille qui a disparu, la Capitaine Gabrielle Moscato s’endort dans une chambre d’hôtel pour s’y réveiller… en 2025, sans aucun souvenir des douze années qui se sont écoulées. Une amnésie psychogène atypique lui a effacé la mémoire mais n’a pas altéré son instinct de flic, ni son instinct de mère. Jusqu’où ira-t-elle pour sauver sa fille ? Ou plutôt, jusqu’où est-elle déjà allée ?

6 x 52 min · Une série créée par Eric Delafosse et France Jacquet · Librement adaptée du roman

Il était deux fois de Franck Thilliez (2020, Fleuve Editions)

Réalisation de Florian Thomas et Valentin Vincent · Compositeur Polerik Rouvière · Production Marathon Studio (Malika Abdellaoui) et Terence Films (Bertrand Cohen et Stéphane Meunier) (Groupe Banijay France).

Avec Odile Vuillemin, Hubert Delattre, Nicole Calfan, Rémi Devilla, Béatrice Facquer, Tom Novembre, François-Eric Gendron, Sören Prévost, Amelle Chahbi, Lannick Gautry, Kathy Packianathan, Vincent Heneine.

Le parfum du bonheur

Pauline, 38 ans, refuse de faire le deuil de son couple et de tirer un trait sur ses dix ans de mariage avec Ben. Persuadée qu’il est l’homme de sa vie, elle va tout faire pour le reconquérir, entre tentatives folles et absurdes et évocation émouvante de leurs souvenirs. Sourde aux inquiétudes de sa famille et de ses amis, elle se fixe la fin de l’été pour y parvenir.

Que s’est-il passé entre leur rencontre drôle et poétique et la fin a priori inexplicable de leur mariage ?

En revenant sur les moments fondateurs de sa relation avec Ben, Pauline est amenée à interroger sa propre histoire et à déterrer les non-dits familiaux.

4 x 52 min · D’après le roman de Virginie Grimaldi Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, édité chez Fayard. Une série créée et écrite par Samantha Mazeras.

Réalisation de Baya Kasmi · Compositeurs Jonathan Leurquin et Thomas Rossi · Production Ripley Films (Sandra Karim), Merlin Productions/Mediawan (Paul Schmitt et Fabrice Renault).

Avec Caroline Anglade, Michèle Bernier, Michel Boujenah, Xavier Robic, Félix Moati, Julia Faure, Alex Vizorek, Michelle Moretti, Foëd Amara...

Surface

Affectée dans un commissariat d’une petite ville d’Occitanie après une intervention qui lui a déchiré la moitié du visage, la capitaine de police parisienne Noémie Chastain voit sa mission de convalescence forcée prendre une sombre tournure. Elle se retrouve soudainement plongée dans une affaire de disparition datant de vingt ans auparavant.

Un fût contenant le squelette d’un enfant remonte à la surface du lac artificiel, au fond duquel repose l’ancien village englouti...

6 x 52 min · D'après le roman Surface d'Olivier Norek (Michel Lafon Publishing) · Scénario Marie Deshaires, Catherine Touzet, Laura Piani et Gaëlle Bellan.

Réalisation Slimane-Baptiste Berhoun · Compositeur Loïc Ouaret · Quad Drama (Iris Bucher et Roman Turlure) avec la participation de France Télévisions, en coproduction avec Nadcon Film et ARD Degeto, La Compagnie Cinématographique, Panache Productions, Movie Tax Invest et BNP Paribas Fortis Film Finance, avec le soutien de Screen Flanders et de la Région Occitanie, en partenariat avec le CNC.

Avec Laura Smet, Tomer Sisley, Théo Costa-Marini, Florence Muller, Otis Ngoi, Quentin Laclotte Parmentier, Pauline Serieys, Luc-Antoine Diquero, Éloïse Rey, Serpentine Teyssier, Samuel Churin, Inès Melab, Olivia Bruneaux, Juliette Plumecocq-Mech…

La vallée en danger

Le village de Salvérac, au cœur d’une vallée encaissée, est menacé par un projet de forage de gaz de schiste. À l’origine de l'entreprise : Charles Kaskia, un ingénieur multimilliardaire originaire de la Vallée, associé au consortium international SETH, qui finance le projet. Le village est divisé entre ceux qui soutiennent ce projet, et les autres qui s’y opposent fermement. Ces derniers sont menés par la maire du village, Floriane Bourdieu.

Floriane va tout faire pour empêcher ce forage en s’exposant au pire des menaces des industriels, aidée par l’ingénieur Pierre Donjon.

6 x 52 min · Scénario Michel Bussi et Christian Clères.

Réalisation Elsa Bennett · Production Cinétévé (Fabienne Servan Schreiber et Jean-Pierre Fayer) · En coproduction avec France Télévisions et Be Films · Avec la participation du CNC.

Avec Anne Charrier, Thierry Godard, Anna Cervinka, Nicolas Gob, Théo Augier, Philippe Resimont, John Robinson, Jane Cara, Laura Sepul, Emma Lemoine...

Fictions internationales

Pegasus

Un groupe de journalistes découvre un scandale mondial autour du logiciel espion le plus sophistiqué jamais créé, capable de surveiller chefs d’État, cibles stratégiques et opposants du monde entier.

Inspiré librement de PEGASUS : Démocraties sous surveillance, par Laurent Richard et Sandrine Rigaud (Robert Laffont).

6 x 52 min · Scénario Amit Cohen et Ron Leshem · Production Atlantique Productions (Mediawan) (Nathalie Perus et Thomas Anargyros), MFF&CO (Miura Kite et Estela Renner) Productrice associée Masha Productions (Maria Feldman).

Les gouttes de Dieu (Saison 2)

Gagnant de l'International Emmy® Award de la meilleure série dramatique en 2024

Dans la deuxième saison de Drops of God, Camille et Issei sont de nouveau confrontés à un défi presque impossible : découvrir l'origine du vin le plus extraordinaire au monde, un secret que même Alexandre Léger n'a pas réussi à percer. À travers une série d'épreuves, leur quête les mènera aux quatre coins du monde, les obligeant à affronter leurs démons intérieurs et les changeant à jamais.

8 x 52 min, d'après les mangas de Tadashi Agi et Shū Okimoto (Glénat).

Réalisateur Oded Ruskin · Production Les Productions Dynamic en association avec Legendary Television, 22H22, Adline Entertainment et Hulu Japan.

Avec Fleur Geffrier et Tomohisa Yamashita.

Okavango

Au cœur du delta de l’Okavango, dans le plus vaste espace au monde de préservation des espèces sauvages, la ranger Solanah Betwase est engagée avec ferveur dans la lutte anti-braconnage. Lorsqu’un groupe d'hommes surarmés débarque dans la région, laissant cadavres de pisteurs et rhinocéros décornés sur leur passage, elle sait que cette mission ne sera pas comme les autres. D’autant que John Latham, le charismatique propriétaire de la réserve jouxtant la première scène de crime est un homme semblant cacher de nombreux secrets. Avec l’aide de son jeune équipier Seth, plus habitué à observer les suricates qu’à mener une enquête criminelle, Solanah arrivera-t-elle à remonter la piste des braconniers avant qu’il ne soit trop tard ?

6 x 52 min · Scénario Caryl Ferey et Jérôme Salle.

Réalisation Jérôme Salle · Production Syzygy (Jérôme Salle et Clémence Terrier) · Distribution Federation

The Gullivers

Encouragé par les récits fantasques de son père Lemuel Gulliver, et ce afin de trouver un remède miracle qui le guérira, Sam Gulliver décide de partir à l’aventure dans les contrées imaginaires découvertes par ce dernier.

Très vite, c'est toute la famille Gulliver qui le suit dans cette aventure rocambolesque, et qui, au fil de leurs péripéties dans ces lieux extraordinaires, tentera de ressouder le lien qui les unissait dans cette course contre la montre effrénée pour sauver Sam.

6 x 52 min · Scénario Tom Bidwell (Emmy Awards pour Children’s et Family Best Fiction Special pour Le lapin de velours) · Production Federation Studios (Léo Becker) et Moonriver (Xavier Marchand, Casey Herbert) · Distribution Federation

Photographie : Caryl Ferey, en 2021 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com