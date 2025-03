Éditions Nadeau : publier, c’est parier sur une voix singulière

Il y a près de cinquante ans que Maurice Nadeau a fondé la maison d’édition « Les Lettres Nouvelles » à laquelle il a donné son nom en 1984.

Après avoir tenu durant sept ans la page littéraire du quotidien de la Résistance Combat dirigé par Albert Camus, où il a révélé au lectorat français des écrivains aussi essentiels que Georges Bataille, Jean Genet, Henri Michaux ou Henry Miller et où il a pris également, sans douter, la défense de Louis-Ferdinand Céline, Maurice Nadeau bourlingua d’éditeur en éditeur et fut chaque fois à l’origine de la publication, et souvent de la découverte, d’auteurs qui allaient marquer l’histoire de la littérature comme Perec, Gombrowicz, Malcom Lowry, Varlam Chalamov jusqu’à Michel Houellebecq qu’il fut le premier à publier lui reconnaissant d’emblée une voix qui allait compter.

Aujourd’hui dirigées par son fils Gilles, entouré de Laure de Lestrange et Delphine Chaume, les éditions Maurice Nadeau / Les Lettres Nouvelles poursuivent la vocation de leur fondateur, prenant sans cesse le risque de révéler de nouvelles voix, au travers de textes exigeants, tant sur le fond que sur la forme, éminemment littéraires, au cœur d’une époque qui manque cruellement de sens.

