Charlotte mensuel victime de la “censure déguisée d'un autre temps” ?

L'organisme, rattaché au ministère de la Culture, a refusé par deux fois d’octroyer le précieux sésame ouvrant droit à des avantages fiscaux et postaux que la rédaction de Charlotte mensuel juge « indispensables à toute publication, surtout dans un contexte de vente de la presse papier dégradé ».

L'AFP rapporte que cette décision est motivée par le fait que « le contenu de la publication, consacrée à la bande dessinée, est majoritairement constitué d'articles à caractère intemporel et d'information dépourvus de lien direct à l'actualité ». CPAP aurait également relevé en première instance « la présence de plusieurs illustrations à caractère pornographique », reproche qui n'est pas revenu lors du recours de l'éditeur.

Comme le rappelle l'AFP, les textes imposent deux conditions pour l’obtention du statut de publication d’information : d’une part, les récits en bande dessinée ne doivent pas excéder, chacun, la moitié de la pagination totale ; d’autre part, le magazine doit consacrer au moins 10 % de son contenu à des rubriques d’actualité, telles que des chroniques de parutions, des entretiens ou des critiques.

Dans le premier numéro de Charlotte, paru en octobre, ces exigences semblent respectées : aux côtés de bandes dessinées signées Florence Cestac, Chris Ware, Bastien Vivès ou Florent Ruppert, douze pages d’articles sont consacrées à des récits liés à l’histoire de la bande dessinée et à la culture populaire, même si certains sujets remontent au siècle dernier.

Selon un communiqué de l’équipe éditoriale, cette décision revient à une « tentative de censure administrative déguisée », notamment dirigée contre certaines planches de bandes dessinées des années 1980 et 1990, signées par Andrea Pazienza, Jordi Bernet et Enrique Sanchez Abuli, jugées par la CPPAP comme susceptibles de « choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ». Nous partageons en fin d'article ces planches que l'équipe de Charlotte mensuel nous a fait parvenir.

L'équipe de Charlotte mensuel crie « à la décision injuste, à la censure d’un autre temps et à l’excès de pouvoir arbitraire », et rappelle au passage que ces auteurs sont « internationalement reconnus » et que leurs œuvres ont été « largement traduites et saluées ». Sous un post Instagram, Bastien Vivès — qui est lui-même accusé de diffusion d'image pédopornographique pour ses BD — indique qu'« une revue bd comme Fluide glacial ou même FURIA [revue d'actualité satirique d'extrême droite, NdR] bénéficie de la CPPAP ».

L’éditeur, Les Bons Pères de Famille, dénonce un excès de pouvoir et entend faire valoir ses droits en justice. « On veut assassiner Charlotte », s’insurge la rédaction, qui annonce que le tribunal administratif a été saisi.

Créé en 2024 et orchestrée par l'éditeur et auteur Vincent Bernière, qui est également à l'origine de la nouvelle formule de Métal Hurlant, Charlotte mensuel se présente comme l'héritière de Charlie mensuel, le magazine de bande dessinée dont découle Charlie Hebdo.

Contacté par ActuaLitté, la CPPAP n'a pas encore donné suite.

Ci-dessous, les planches de Pazienza, Bernet et Abuli, qui auraient, selon la rédaction, provoqué la décision de la commission.

Crédits image : Charlotte Hebdo

Par Ugo Loumé

