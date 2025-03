Quand le politique passe par le corps : l’édition selon L’Amour des Maux

Voilà presque 5 ans que j’ai débuté ma maison d’édition « L’Amour des Maux ». J’ai appris le métier sur le tas. Et je continue à apprendre tous les jours, ce qui fait un des intérêts de ce métier. L’autre intérêt réside dans la découverte constante de la variété d’univers et de sensibilités proposée par les manuscrits reçus, puis dans l’échange intellectuel autour de l’œuvre à publier avec l’auteur.e et avec le public.

Votre domaine ?

L’écriture est politique. Le corps est politique. J’entends politique au sens d’organisation à un vivre ensemble, dont le premier pas serait une prise de conscience de l’altérité (avant de rejoindre l’universel humain). Mon militantisme d’éditeur se place à cette jonction tripartite.

Une articulation encore honteuse, plongée parfois dans un obscurantisme suranné malgré le soubresaut de mai 1968 pour la France. Des avancées existent chaque jour, en chaque coin de nos sociétés, et j’entends les soutenir, défricher toujours plus de territoire, mettre à jour aujourd’hui ce qui demain paraîtra peut-être dérisoire ou entendu : ouvrir de nouvelles discussions pour un monde encore à penser, à discuter, à s’accorder, et finalement, à vivre pleinement en harmonie.

Le corps, le sexe, la sexualité : quoi de plus subversif, et pourtant, quoi de plus humain ? Dans les récits de nos passions, de nos histoires grandes et petites, des propagandes, des fantasmes, des plaisirs, notre corps est notre seul véhicule, notre seul moyen de communiquer avec « les autres » (« les autres corps »). Réprimé, comment le libérer, car le libérer n’est rien d’autre que libérer la pensée.

Aujourd’hui, la tempête numérique, nouvelle révolution industrielle, fait valser nos paysages formatés par nos héritages sans cesse plus parcimonieux en tolérance. Violemment arrachées à nos anciens repères, condamnées à devenir marchandises anonymes d’une machine mondiale, dans un monde virtuel devenu hors-sol, nos chairs foucaldiennes cherchent des issues.

La culture, et ici, la littérature, nous éclairent le chemin: que chacun.e puisse trouver son issue est tout ce que je souhaite. Dans le domaine inédit des sexualités contemporaines, mon ambition est de révéler les maux et les solutions à nos vies vues par le prisme intime.

Des livres à recommander ?

Malheureusement je ne peux parler de tous ici ! Nous venons de sortir le numéro 1 de notre revue « En Corps ». Elle est trimestrielle et se veut un espace où sexualités et littérature se fondent : articles et essais coexistent avec des nouvelles. C’est une approche thématique, cette première édition aborde les fantasmes sous plusieurs angles.

Autre livre, à paraître très prochainement, est « Puissante(s) » de Margot Turbil Illouz dont le style nerveux évoque les ruptures amoureuses de la narratrice, où l’on devine dans les creux sa recherche éperdue de l’amour parfait.

Finalement, je citerai « Les Nuits jaunes » de Sabrina Paladino, fruit de 4 ans de travail auprès des archives de Grisélidis Réal et d’enquête dans les maisons closes suisses ; un roman sur « ces » femmes, mais aussi le rapport au corps et la pression du regard des hommes sur les femmes dans nos sociétés.

Une nouvelle ligne d’édition ?

Pas exactement. Les années à venir seront solaires : Dionysos prendra d’assaut le char d’Apollon pour célébrer, malgré nos ombres, le plaisir, la joie, l’amour et la liberté.

