Clap de fin pour Le Bois Jaune, librairie et espace de coworking

« Étant la seule librairie des environs, l'enseigne disposait forcément d'une clientèle fidèle, mais ce n'était pas suffisant », nous confie Lydie Imbert, fondatrice de la librairie Le Bois Jaune, à Montastruc-la-Conseillère.

Elle avait ouvert en décembre 2020 son commerce, après avoir suivi la formation de reconversion professionnelle proposée par L'École de la Librairie, à Paris, précise La Dépêche. Elle avait fait réaliser des travaux au sein du local afin d'aménager des espaces de travail partagés (coworking), « et compléter ainsi les revenus de la librairie ».

Malheureusement, « ces espaces de travail ont attiré un public trop faible, alors que j'avais misé sur une fréquentation plus importante », explique la libraire, qui gérait seule l'enseigne.

Absence de repreneur

La recherche d'un repreneur, entamée il y a un an, aura été infructueuse, « car la santé de la librairie était précaire. Il faut de l'imagination et des moyens, et sans doute un peu de folie aussi, pour reprendre un commerce du livre en ruralité, dans un village à une vingtaine de minutes de Toulouse. »

Si cette localisation explique en partie, aux yeux de Lydie Imbert, la fermeture du Bois Jaune, elle pointe également le délicat dégagement d'une marge, « qui reste la question cruciale pour une librairie indépendante ». « Nous sommes dépendants de la remise accordée par les distributeurs sur les ouvrages, qui n'est pas suffisante. »

Son analyse rejoint une des principales revendications du Syndicat de la librairie française (SLF), qui, ces derniers mois, a demandé aux éditeurs de réduire la cadence des publications et aux distributeurs de se montrer plus généreux avec les librairies indépendantes. L'organisation patronale assure que ces dernières sont les garantes de la bibliodiversité en défendant des ouvrages plus confidentiels, éloignés des têtes de gondole.

« Je pense que les distributeurs savent accorder des remises plus conséquentes à des librairies aux chiffres d'affaires plus importants, qui font bien plus de volumes, et qu'ils pourraient le faire pour des librairies de plus petite taille. Mais nous quittons le domaine de la culture pour entrer dans celui des logiques purement économiques », conclut-elle.

Ce samedi 29 mars sera le dernier jour d'ouverture de la librairie Le Bois Jaune, avant un mois d'avril consacré à la procédure de liquidation.

Photographie : Le Bois Jaune

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com