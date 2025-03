Gibert ouvre un modèle d'affiliation pour les libraires

Avec 92 millions € de chiffre d’affaires en 2024, plus de 500 collaborateurs, et un catalogue de plus de 500.000 références disponibles en magasin et en ligne, Gibert entend conforter sa place de leader indépendant du livre.

Confronté aux mutations profondes de l'économie du secteur — baisse structurelle de la lecture, essor du commerce en ligne, montée en puissance des plateformes numériques et de l’offre de seconde main — le réseaux de librairies entame une phase d'adaptation pour « gagner en efficacité, optimiser [ses] coûts logistiques et répondre toujours mieux aux attentes de [ses] clients et aux besoins de [ses] librairies et futurs affiliés », selon les mots de son président, Tony Morcet.

Dès 2024, Gibert a engagé une redéfinition de ses implantations en se recentrant sur les magasins les plus performants. L’adaptation du concept de chaque point de vente à sa clientèle locale se traduit par des espaces thématiques ciblés (mangas, BD, jeunesse…).

Pour renforcer sa présence dans les territoires, le groupe mise également sur un modèle d’affiliation, offrant aux libraires indépendants l’accès à sa puissance logistique, à la richesse de son catalogue, ainsi qu’à la notoriété de la marque.

Gibert ambitionne également de renforcer significativement sa plateforme en ligne, tant en termes de profondeur de catalogue que de qualité de service. L'objectif est de s’approcher des standards des leaders du secteur en matière de délais et de performance.

Enfin, l'offre d'occasion, marqueur historique de l’enseigne qui représente aujourd’hui 35 % des ventes du groupe, sera renforcée. Grâce à l’application « Gibert Je Vends », le groupe affirme que cette activité est déjà en constante progression. Gibert entend à présent valoriser la complémentarité entre neuf et seconde main pour générer du trafic en magasin comme en ligne, stimuler la découverte et favoriser l’accès à des titres épuisés, contribuant ainsi à la diffusion de la lecture.

Au cœur de cette dynamique de modernisation, le site de Vitry-sur-Seine (94), actuel centre logistique du groupe, jouera un rôle clé dans la transition. À compter de juin 2025, sa gestion sera confiée à ID Logistics, acteur international de la logistique présent dans 18 pays, afin de renforcer la performance de la chaîne d’approvisionnement. Gibert précise que l’ensemble des 45 collaborateurs du site sera intégré sans impact sur l’emploi.

Ce partenariat permettra de préparer le lancement, au premier trimestre 2026, d’un entrepôt nouvelle génération au Plessis-Pâté (91). Plus moderne, automatisé et conçu pour absorber une montée en charge significative, ce futur site logistique contribuera à améliorer les délais de livraison et à accompagner l’expansion que le groupe prévoit.

