L'édition américaine débute 2025 avec une légère baisse de revenus

Les livres grand public ont enregistré une diminution de 0,3 %, avec des revenus s’élevant à 741,5 millions de dollars. Les ventes de livres reliés sont restées stables (+0,1 %) à 267,5 millions de dollars, tandis que les livres de poche ont connu une baisse de 4,3 %, totalisant 254,6 millions de dollars. Les formats de poche économique ont chuté de 16,7 % à 11,2 millions de dollars, mais les éditions spéciales ont progressé de 18,8 %, atteignant 19,9 millions de dollars.

Du côté des formats numériques, les revenus des livres électroniques ont légèrement augmenté de 0,9 % pour atteindre 78,5 millions de dollars. Les livres audio numériques ont connu une hausse plus marquée de 6,1 %, avec des revenus de 85,1 millions de dollars, tandis que les livres audio physiques ont reculé de 2,5 % à 600.000 dollars.

Les presses religieuses ont affiché une croissance notable de 7,1 %, générant 80,9 millions de dollars. Les ventes de livres reliés dans ce segment ont augmenté de 9,4 % pour atteindre 48,7 millions de dollars, tandis que les livres de poche sont restés stables à 17,8 millions de dollars. En revanche, les livres électroniques religieux ont subi une baisse significative de 25,2 %, avec des revenus de 3,9 millions de dollars.

Les matériels de cours pour l’enseignement supérieur ont enregistré une diminution de 1,7 %, totalisant 388,3 millions de dollars. Les livres professionnels, englobant les domaines des affaires, de la médecine, du droit, de la technique et des sciences, ont connu une baisse de 8,5 %, avec des revenus de 33,1 millions de dollars.

En 2024, l’industrie du livre aux États-Unis a montré des signes de croissance. Au premier semestre, les ventes des éditeurs ont augmenté de 5,6 %, atteignant 6,3 milliards de dollars. Cette progression a été principalement portée par une hausse de 6,7 % des ventes de livres pour adultes. Les livres audio ont particulièrement brillé, avec une augmentation de plus de 20 % de leurs ventes. En revanche, les titres pour enfants et jeunes adultes ont enregistré une baisse de 2,7 % sur la même période.

Censure, lecteurs : l'état de l'art...

Voilà deux années que les habitudes de lecture aux États-Unis, affichent une tendance à la baisse. Selon le National Endowment for the Arts, la proportion d’adultes lisant pour le plaisir a diminué ces dernières années. Parallèlement, le National Literacy Trust rapporte une baisse de la lecture plaisir chez les enfants. Ces évolutions pourraient être influencées par la montée en puissance des technologies numériques et des loisirs alternatifs.

C’est dans ce contexte que la censure de livres dans les établissements scolaires et les bibliothèques publiques poursuit sur sa terrible lancée et prend toujours plus d’ampleur.

L’American Library Association a signalé une augmentation significative des tentatives de retrait de livres des rayonnages, touchant souvent des œuvres abordant des thèmes liés à la diversité, à l’identité de genre ou à l’histoire raciale. Cette tendance suscite des débats sur la liberté d’expression et l’accès à une éducation complète et diversifiée.

