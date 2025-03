Hauts-de-France : “La culture, c’est un choix politique”, selon Dati

Depuis la fin d'année 2024, les collectivités interpellent l'État au sujet de leur situation financière : privées de revenus conséquents, notamment fiscaux, ces dernières années, elles peinent à assumer les missions qui leur ont été confiées. Différentes réformes, initiées dès le premier mandat d'Emmanuel Macron, ont affaibli les recettes des collectivités, tandis que les coûts augmentaient.

Les votes des budgets 2025, dans les régions ou les départements, ont ainsi été particulièrement sévères avec la culture. Cette compétence partagée a souvent servi de mécanisme d'ajustement pour garantir des dépenses à l'équilibre, comme l'exige la loi française. Si les acteurs culturels des Pays de la Loire ont payé les pots cassés, d'autres régions ont fait le choix de l'austérité pour le secteur.

Le département de la Haute-Garonne, la métropole et la municipalité de Toulouse, pour leur part, ont amoindri les moyens dédiés au service public de la culture : dans la Ville rose, les bibliothécaires se mobilisent ainsi depuis plusieurs semaines contre une « dégradation de l'environnement » des établissements de lecture publique.

Les difficultés économiques des collectivités n'ont pas ému outre mesure le gouvernement : en novembre 2024, il s'était contenté d'encourager « les collectivités à considérer qu'il s'agit là d'une politique essentielle pour la cohésion de la nation, pour le développement de chacun tout en prenant en compte la nécessité de réduire nos déficits, nécessité qui s'applique à tous dans un contexte budgétaire extrêmement contraint ».

Afficher une bonne volonté

Depuis le début du mois de mars, le ministère de la Culture s'est lancé dans une opération pour montrer la bonne volonté de l'État en matière de financement de la Culture. Le 11 mars, elle signait ainsi « un engagement commun en faveur de la culture » avec François Sauvadet, président de Départements de France, une association d'élus. Cette signature « marque une étape clé dans le renouvellement et le renforcement de la coopération entre l’État et les départements », selon le ministère de la Culture.

Si le cadre de cet engagement reste flou, il comprend notamment l'objectif d'instaurer un contrat départemental lecture dans chacun des 103 départements français, avec un « soutien annuel du ministère en moyenne à 60.000 € par contrat ».

Deux jours plus tard, Rachida Dati signait avec Renaud Muselier, président de la région PACA, une « lettre d’intention », tout aussi vague concernant le périmètre de l'engagement de l'État. Ce 27 mars, une autre « lettre d'intention » a été cosignée, cette fois par le ministère de la Culture et Xavier Bertrand (Les Républicains), président de la région Hauts-de-France et soutien revendiqué de Dati.

Parmi les axes de travail listés dans cette lettre d'intention, « l’investissement dans la restauration du patrimoine », le « soutien aux artistes et à la création artistique », le renforcement de « l’éducation artistique et culturelle » ou encore le développement d'une stratégie territoriale pour garantir « à chaque zone géographique — urbaine comme rurale — l’accès à des politiques culturelles adaptées à sa spécificité et à ses besoins ».

Le budget primitif pour l'année 2025 a été adopté par le conseil régional des Hauts-de-France le 20 mars dernier. La culture s'en sort plutôt bien, avec une baisse de son budget de fonctionnement de 2 millions € (- 2,4 %), pour atteindre 82,9 millions €, mais, comme le souligne Mediacités, ces moyens contraints pourraient limiter les financements de nouveaux projets.

Photographie : Haut-relief du socle d'un obélisque du temple de Louxor, Égypte, vers 1279-1213 avant J.-C., au Louvre-Lens (illustration, Luc Coekaerts, CC0 1.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com