Parker 1969 : silence radio, mais ça tire dans le noir

Avec Parker 1969 : La proie, il adapte un roman de 1969, The sour lemon score, paru chez nous sous le titre Un petit coup de vinaigre.

C’est l’un des nombreux épisodes qui mettent en scène notre ami Parker, un clone littéraire d’acteurs comme Lee Marvin ou Richard Widmark : élégant, taciturne, froid et menaçant, c’est le parangon du braqueur professionnel (Westlake voulait gommer tout sentiment de son récit).

« [...] — Bon Dieu, essayer de te faire causer, c’est plus difficile que d’arracher une dent à un môme. Parle-moi Parker bon sang ! »

Une histoire de braquage comme souvent avec l’ami Parker !

« [...] Parker ne croyait pas à la chance, bonne ou mauvaise. Il ne croyait qu’aux types qui connaissaient leur boulot et le faisait bien. »

Parker et ses comparses sont effectivement des pros et ils réussissent brillamment le braquage d’une banque, le plan était parfait.

Hélas, le butin est un peu maigre.

« [...] — Trente-trois mille. Huit mille malheureux dollars chacun. - On savait que ça ne serait pas lourd. Huit mille, c’est déjà pas si mal pour une matinée de boulot. »

Mais cela ne suffit pas à l’un des gars de la bande qui file avec le magot.

« [...] — Vous n’êtes pas du genre à vous venger, Parker. Pas s’il n’y a rien à la clé. Que lui voulez-vous à ce garçon ? - Il nous trahis. Il a tiré une balle dans la tête de votre mari. Il a tué l’autre gars de l’équipe, et il a essayé de me tuer moi aussi... Et puis il s’est enfui avec l’argent. »

Parker se met donc en chasse à la poursuite du traître... et du magot.

« [...] Parker se disait que beaucoup de temps s’était écoulé et qu’il n’était arrivé à rien. Ils avaient braqué la banque le lundi, et ce n’est que le jeudi qu’il avait trouvé Brock. Et maintenant on était vendredi. Quatre jours passés à courir en tous sens, et [l’autre] était toujours là dehors, quelque part, assis sur le fric. »

Le personnage de Parker (il n’a pas de prénom) est l’une des grandes réussites de D. Westlake et il se prête parfaitement aux adaptations en BD. C’est du polar à l’ancienne, façon hard-boiled.

Quand il s’agit de bâtir le scénario d’un polar pour une BD, Doug Headline n’en est pas à son coup d’essai, on l’a dit, et il a su trouver le ton juste pour dérouler ce récit en comblant les silences de Parker, personnage taciturne, par de brefs encarts de texte, une sorte de voix off.

Les graphismes de Kieran évoquent les comics US avec un beau noir & blanc, dur et violent, dynamique et moderne.

Ces dessins sont un bel hommage à ceux du Canadien Darwyn Cooke (décédé en 2016) qui avait déjà adapté plusieurs polars de Westlake en BD dont notamment Le casse en 2012 (traduit par Matz en 2013).

Cet album inaugure chez Dupuis, la collection Aire Noire dédiée au roman noir graphique (par analogie avec la collection Aire Libre) : Doug Headline et Olivier Jalabert sont aux commandes de cette ligne éditoriale.

Les éditions Dupuis nous promettent déjà plusieurs beaux albums pour cette année et, de plus, ont signé avec les héritiers de Westlake pour adapter plusieurs de ses romans.

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com