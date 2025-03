Un nouveau prix pour le manga

Créé pour valoriser la richesse et la diversité des littératures asiatiques traduites en français, ce prix, lancé en 2017 par le musée, célèbre cette année sa huitième édition en mettant à l’honneur des œuvres littéraires de grande qualité. Il récompense une œuvre originale d’un auteur ou d’une autrice originaire d’Asie, récemment traduite et publiée en France, dans le but de promouvoir la littérature contemporaine du continent asiatique et de favoriser les échanges culturels entre l’Asie et la France.

Un comité de lecture composé de douze membres, issus des équipes du musée, du public et de la Société des Amis du musée Guimet, s’est réuni entre septembre et décembre 2024 pour établir une présélection parmi quatorze romans et sept bandes dessinées asiatiques. Après sept séances de travail, huit romans et quatre bandes dessinées ont été soumis au jury, qui en a retenu trois finalistes dans chaque catégorie.

Le musée Guimet s’est associé à l’Inalco pour lancer, cette année, une nouvelle distinction : le Prix étudiant Inalco pour le manga. Ce prix, attribué pour la première fois en 2025, est le fruit d’un partenariat avec le département des études japonaises de l’Inalco.

Composé de cinq jurés étudiants, inscrits à l’Inalco, ce jury s’est réuni de décembre 2024 à mars 2025, autour de huit mangas publiés au Japon et traduits en français en 2024. Après sept séances de délibération, un manga a été retenu pour recevoir ce tout premier prix étudiant, marquant une nouvelle étape dans la reconnaissance des littératures graphiques asiatiques en France.

Les titres présélectionnés dans le cadre de l’édition 2024-2025 du Prix Émile Guimet de littérature asiatique sont :

Catégorie Roman :

Chine : L’enfant de Tianhu de Yan Lianke – Éd. Picquier

Corée : S’aimer dans la grande ville de Sang Young Park – Éd. La Croisée

Sri Lanka : Les sept lunes de Maali Almeida de Shehan Karunatilaka – Éd. Calmann Levy

Catégorie Bande dessinée :

Chine : Le printemps prochain de Liu Yun – Éd. Ça et Là

Corée : Demain est un autre jour de Keum Suk Gendry-Kim – Éd. Futuropolis

Corée : Hana de Lee Dong-Eun et Jeong Yi-yong – Éd. Ça et Là

Catégorie Manga du prix étudiant Inalco :

Land, tome 1, Kazumi Yamashita – Éd. Mangetsu

Le vendeur du magasin de vélo, tome 6, Arare Matsumishi – Éd. Le Lézard Noir

Peleliu Gaiden, tome 1, Kazuyoshi Takeda – Éd. Vega Dupuis

No manga no life, tome 1, Mochizuki Minetaro – Éd. Lézard Noir

La vie d’Otama, Keiko Ichiguchi – Éd. Kana

Asadora, tome 8, Naoki Urasawa – Éd. Kana

La planète verte, volume 2, Keiko Shinzo – Éd. Lézard Noir

Tokyo, ces jours-ci, tome 1, Taiyô Matsumoto – Éd. Kana

Les noms des lauréats et lauréates dans les trois catégories du Prix Émile Guimet de littérature asiatique seront dévoilés le 4 juin 2025, à l’occasion d’une cérémonie de remise des prix organisée au musée Guimet.

Le prix dans la catégorie Roman sera assorti d’une dotation de 5000 euros, tandis que les lauréats des catégories Bande dessinée et Manga recevront chacun une dotation de 2500 euros, offerte par le musée Guimet.

La présidence du jury de cette huitième édition a été confiée à Laure Adler, auteure, journaliste et productrice. Elle est accompagnée de : Yannick Lintz, présidente du musée Guimet; Pierre Haski, journaliste, président de Reporters sans frontières; Nicolas Idier, écrivain et sinologue; Didier Pasamonik, éditeur et journaliste; Jean-Claude Perrier, écrivain et journaliste; Constance Rivière, écrivaine et directrice générale de l’établissement public du Palais de la Porte Dorée.

Le jury 2025 du Prix étudiant Inalco pour le manga est composé de cinq étudiants du département des études japonaises de l’Inalco : Rika Akiyama, master 1; Rym Bourki, licence 3; Adrien Carol, licence 3; Zoé Dupré, master 1; Grégoire Savajols, licence 1.

