Comment comprendre la violence ?

Guerres, meurtres, viols, agressions, harcèlement, insultes... autant d’actes disparates réunis sous une même appellation. Leur dénominateur commun ? L’intention de nuire. Mais comment mieux comprendre ce phénomène protéiforme ? Quelles en sont les formes, les intensités, les évolutions à travers le temps et les sociétés ?

Ce livre propose une mise en perspective de la violence, sous toutes ses dimensions. Si l’histoire semble indiquer un recul global des violences — qu’elles soient guerrières, publiques ou privées — cette pacification apparente ne fait pas disparaître les foyers de brutalité extrême, d’autant plus visibles et choquants dans un monde que l’on perçoit comme plus sûr.

En six chapitres, les multiples auteurs de ce texte analysent les divers visages de la violence et en offrent un décryptage accessible et structuré.

Les éditions Sciences Humaines nous en offrent les premières pages en avant-première :

Cet ouvrage a été écrit avec les contributions de Hugo Albandea, Véronique Bedin, Laurent Bègue-Shankland, Philippe Braud, Justine Cannone, Jean-François Dortier, Martine Fournier, Hélène Frouard, Martin Gibert, Gilles Herreros, Bruno Humbeeck, Antoine Jardin, Maryse Jaspard, Philippe Jeammet, Nicolas Journet, Héloïse Junier, Béatrice Kammerer, Bruno Humbeeck, David Le Breton, Jean-François Marmion, Audrey Minart, Marwan Mohammed, Cédric Moreau de Bellaing, Maud Navarre, Cécile Peltier, Philippe Robert, Laurent Testot, Yvane Wiart, Renée Zauberman.

