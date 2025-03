Le Château se Livre 2025 : paysages en toutes lettres

Depuis la première édition, la commissaire du festival, Hella Faust, réunit une trentaine d’auteurs et d’autrices venus de différents horizons autour des invités d’honneur : Isabelle Simler, autrice et illustratrice jeunesse, et Emmanuel Ruben, écrivain.

Romanciers, historiens, philosophes, géographes, urbanistes, écologistes, historiens de l’art, musiciens, cinéastes ou illustrateurs interviendront tout au long du week-end pour explorer la richesse des paysages à travers les époques et les disciplines, dans un dialogue constant entre les formes et les sensibilités.

Parmi les personnalités attendues cette année figurent les écrivains Rémi Baille, Agnès Clancier, Simon Fichet, Gaëlle Josse, Gaspard Koenig, Marion Lejeune, Anne-Solange Muis, Marie Pavlenko, Gwenaële Robert et Estelle Rocchitelli ; les historiens Alain Schnapp et Georges Vigarello ; le journaliste Hervé Kempf ; les musiciens et compositeurs Maëva Le Berre et François Ripoche ; ainsi que les auteurs et illustrateurs de bande dessinée Thibault Lambert, Juan Mendez et Mathieu Siam.

Au cœur de cette édition, la thématique des « Paysages » sera abordée dans toutes ses dimensions : naturelles, rurales, urbaines, sauvages ou transformées. L’évolution du rapport de l’homme à son environnement — depuis la Renaissance jusqu’à l’ère industrielle, et face aux enjeux contemporains politiques, écologiques ou poétiques — constitue un axe fort de réflexion.

Qu’ils soient décor, protagoniste ou source d’inspiration, les paysages influencent autant qu’ils sont façonnés par les regards humains. Cette édition entend ainsi mettre en lumière leur richesse symbolique, sensorielle, intellectuelle et narrative.

Le Prix des lecteurs, organisé pour la deuxième année consécutive en partenariat avec les bibliothèques, médiathèques, communes et foyers ruraux du Val-d’Oise, des Yvelines et de l’Eure, permet aux publics de participer activement au festival. Deux des quatre finalistes sont déjà connus : Estelle Rocchitelli (Après la brume, éditions Dalva) et Anne-Solange Muis (Une île pour elle, éditions Phébus). Le prix sera remis en présence des finalistes, le samedi 5 juillet au Château de La Roche-Guyon.

Le festival accorde une place importante aux jeunes publics et aux familles, avec des ateliers jeunesse, une conférence dessinée et des animations dans les écoles et bibliothèques en amont du week-end. Une randonnée littéraire, organisée le dimanche matin 6 juillet en partenariat avec le Parc naturel régional du Vexin français, permettra aux amateurs de nature et de littérature de découvrir les paysages environnants en compagnie d’auteurs.

S’inscrivant dans la tradition intellectuelle du Château de La Roche-Guyon, haut lieu de pensée et d’échange notamment à l’époque des Lumières sous l’impulsion de la duchesse d’Enville (1716-1797), Le Château se Livre propose une programmation interdisciplinaire, ouverte sur le monde et ancrée dans les enjeux contemporains.

Son ambition est d’éclairer une thématique sous tous ses angles, de croiser les disciplines et les générations, et de faire dialoguer les formes littéraires à travers des rencontres, tables rondes, conférences, lectures musicales, ateliers jeunesse et séances de dédicaces, avec des écrivains français et internationaux, jeunes voix ou figures confirmées.

