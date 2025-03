Le Prix Femina accueille deux nouvelles jurées

Isabelle Desesquelles a débuté sa carrière dans le cinéma avant de co-fonder une librairie à Paris. Elle a ensuite dirigé une autre librairie à Toulouse et a créé une résidence d'écrivains dans le Sud-Ouest de la France.

Auteure de onze romans et deux récits, elle a publié son premier roman, Je me souviens de tout, en 2004. Elle a reçu le Prix Femina des lycéens en 2018 pour son ouvrage Je voudrais que la nuit me prenne, et son dernier travail, Histoire de la femme sauvage, vient d'être publié.

Oriane Jeancourt Galignani, quant à elle, est une romancière reconnue avec six romans à son actif, publiés chez Grasset. Parmi ses œuvres, Hadamar a remporté le prix de la Closerie des Lilas en 2017, et elle a également écrit La Femme-écrevisse en 2020 ainsi que La Dernière Victoire possible qui vient également de paraître. Depuis quinze ans, elle est aussi la rédactrice en chef du magazine littéraire Transfuge.

Ces nouvelles jurées rejoignent ainsi les membres actuels du jury du Prix Femina : Nathalie Azoulai, Jeanne Benameur, Evelyne Bloch-Dano, Brigitte Giraud, Paula Jacques, Christine Jordis, Mona Ozouf, Patricia Reznikov, Josyane Savigneau, et Julie Wolkenstein.

En juin 2024, on apprenait le départ de Scholastique Mukasonga du jury qu'elle avait intégré en juin 2021, pour « raisons personnelles ».

Créé en 1904 par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina est né en réaction à ce qui était alors perçu comme une forme de misogynie de la part du jury du Prix Goncourt. En 2024, il a été attribué au Rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy, publié chez Rivages. Le roman a obtenu 5 voix contre 4 pour celui d’Emma Becker. Une distinction qui venait couronner une année exceptionnelle pour l’écrivain, déjà lauréat du Grand Prix du Roman de l’Académie française 2024.

Dans la catégorie du roman étranger, c’est Propre d’Alia Trabucco Zerán, publié aux éditions Robert Laffont et traduit de l’espagnol par Anne Plantagenet, qui a été récompensé. Le livre a été désigné lauréat dès le premier tour de scrutin, recueillant 4 voix contre 3 pour Marco Lodoli.

À LIRE - "Le Vertige MeToo porte un point de vue modéré"

Côté essai, le jury avait choisi Tenir tête, de Paul Audi, édité chez Stock (1er tour avec 6 voix, contre 3 pour Maïa Hruska), une réflexion sur le courage de s'opposer dans le monde d’aujourd'hui. Un prix spécial a également été attribué à Colm Tóibín pour célébrer l’ensemble de son œuvre et son dernier roman, marquant ainsi la reconnaissance de son influence littéraire internationale.

Crédits photo : Oriane Jeancourt Galignani, en 2014 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) / Isabelle Desesquelles (Eric Cherrière, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com