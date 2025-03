Quelles bibliothèques nationales pour demain ?

Le programme de la journée d'étude :

9h30

Ouverture par Gilles Pécout, président de la Bibliothèque nationale de France

10h - 10h30

Conférence inaugurale par Dominique Perrault, architecte

10h30 - 11h

Regards de grands témoins sur les 30 ans du site François-Mitterrand

11h - 11h45

La BnF, réalisation inspirante : l’exemple de la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc

Inaugurée une dizaine d’années après le bâtiment de Dominique Perrault, la BNRM est l’une des réalisations récentes les plus marquantes dans le champ des bibliothèques nationales. Surtout, le site François-Mitterrand de la BnF est une source d’inspiration revendiquée par les deux auteurs du projet, l’architecte Abdelouahed Mountassir et l’urbaniste Rachid Al Andaloussi. Tout en revisitant les codes de l’architecture marocaine traditionnelle, elle s’impose comme un nouveau jalon dans le paysage urbain de Rabat. Retour sur la proposition architecturale et le projet d’établissement d’une bibliothèque qui a signé, au printemps 2024, un ambitieux accord de coopération avec la BnF.

Rencontre animée par Philippe Trétiack, architecte, écrivain et journaliste.

Avec Samira El Malizi, directrice de la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc, Abdelouahed Mountassir, architecte, et Rachid Andaloussi, urbaniste.

12h - 12h45

Construire de manière responsable, conserver de manière durable

Toujours en quête d’espace, les bibliothèques nationales ne peuvent faire l’économie d’une réflexion sur des modes de construction responsable. Comment inclure l’exigence de durabilité dans la définition des programmes architecturaux et dans la conduite des chantiers ? Comment, dans un temps d’incertitudes multiples, penser l’aménagement d’un nouveau site, de manière flexible, l’accroissement continu des collections, la sûreté à très long terme de collections patrimoniales ?

Table ronde modérée par Sophie Bobet, directrice de la médiathèque James-Baldwin.

Avec : Carlo Blum, directeur adjoint de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, Leslie Weir, présidente de Bibliothèque Archives Canada et de l’IFLA, Rebecca Lawrence, directrice de la British Library, Antoine Viger-Kohler et Pierre Alain Trévelo, architectes, Agence TVK.

14h30 - 15h30

La bibliothèque, forum des savoirs

À la fois repères architecturaux dans la ville et acteurs de la diffusion des savoirs et de la culture, les grandes bibliothèques sont ces espaces, rares et précieux, largement ouverts à une grande variété de publics : chercheurs, lecteurs, visiteurs, promeneurs, touristes… Dès lors, comment penser l’articulation entre espaces de travail et espaces de visite, lieux de consultation et d’expérimentations, de recherche et de flânerie ? Comment, en réfléchissant à la conception de ses espaces, une bibliothèque entend-elle assurer ces missions multiples et parfois contradictoires ? Plusieurs projets permettent d’envisager, dans la coopération entre acteurs scientifiques et culturels, une solution à ces nouveaux défis.

Table ronde modérée par Philippe Trétiack, architecte, écrivain et journaliste.

Avec : Chrysa E. Nikolaou, directrice de la Bibliothèque nationale de Grèce, Ahmed A. Zayed, directeur de la Bibliotheca Alexandrina, Franck Scholze, président de la Bibliothèque nationale d’Allemagne et de la CENL et Gilles Pécout, président de la BnF.

16h - 17h

Des lieux hybrides : des technologies numériques au service des collections et des publics

Depuis 30 ans, les bibliothèques ont investi de nouveaux espaces et sont devenus des lieux hybrides et connectés. Les outils numériques et les technologies d’intelligence artificielle ne cessent d’élargir leurs applications : outil de gestion des collections, solution de découvrabilité des fonds, techniques heuristiques, solutions de médiation… Quelle place leur accorder au sein de la bibliothèque – et pour quelles finalités ? Comment repenser les espaces de la bibliothèque à l’heure de la dématérialisation grandissante des usages ?

Table ronde modérée par Emmanuelle Bermès, professeure à l’École nationale des chartes.

Avec : Svein Arne Brygfjeld, Responsable du IA-Lab, Bibliothèque nationale de Norvège, Gene Tan, Chief Innovation Officer, Central Public Library de Singapour, Marie Grégoire, présidente de Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, et Tiphaine Vacqué, adjointe à la directrice des services et des réseaux, BnF.

17h15 - 18h

Conférence de clôture par Alberto Manguel, écrivain, ancien directeur de la Bibliothèque nationale d’Argentine

Renseignements et inscription à cette adresse.

Photographie : Det Kongelige Bibliotek, la Bibliothèque royale du Danemark (illustration, Tuomo Lindfors, CC BY-NC-SA 2.0)

