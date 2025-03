Cette vidéo TikTok a changé la vie de cet auteur en 24 heures

« Ma vie a changé », confie Jonathan Stanley sur ses réseaux sociaux. Ce dimanche 23 mars 2025, l’auteur est filmé à son insu lors d’une séance de dédicaces dans une des librairies Barnes & Noble, aux États-Unis. Assis seul face à l’entrée, derrière un bureau sur lequel trône une pile de livres, l’homme attend patiemment que des lecteurs viennent à lui.

Alors que les silhouettes défilent devant son stand sans s’arrêter, Taylor Mae, une habituée de la librairie s’émeut de cette solitude. Elle prend son téléphone, et le filme discrètement une dizaine de secondes. Puis, elle poste la vidéo sur le réseau social Tik Tok, accompagné de la légende : « Ce monsieur si touchant attend chez Barnes & Noble, devant ses propres livres. Et chaque fois qu’un client passe sans s’arrêter, mon cœur se brise un peu plus ».

Il n’en fallait pas plus pour emballer les coeurs des lecteurs. En quelques heures, la vidéo se propage sur le réseau social chinois. Likes après likes, la vidéo obtient aujourd’hui 75 millions de vues sur la plateforme, et cumule 28.000 commentaires. « Salutations à l’auteur ! Je vais aller acheter ses livres », écrit un internaute. « Il ne se doutait pas que le jour où il se sentirait le plus invisible serait celui où des millions de personnes le remarqueraient et le soutiendraient. L’humanité me touche parfois », commente un autre.

Capture d'écran du compte Taymaed, de Taylor Mae

Un livre propulsé au sommet des ventes

Inconnu sur les réseaux quelques heures plus tôt, l’auteur s’est créé un compte TikTok dans la foulée de sa soudaine notoriété. Il y rassemble désormais plus de 727.000 abonnés. Un coup de projecteur inespéré pour cet écrivain, qui se retrouve à la tête d’une large communauté de potentiels lecteurs et bénéficie d’une visibilité exceptionnelle pour son livre Purposeful Performance : The Secret Mix of Connecting, Leading, and Succeeding, publié chez EarthyPilot Publishing (en français : Performance intentionnelle : la recette secrète pour créer du lien, diriger et réussir).

Propulsé en tête des ventes, toutes catégories confondues, sur Amazon, l’ouvrage affiche une note parfaite de 5 étoiles, fondée sur 183 évaluations. Les avis enthousiastes affluent, notamment de la part de lecteurs et lectrices ayant découvert l’auteur via TikTok. « Je suis tombé sur cet auteur incroyable au moment idéal, alors que je débute une formation en management. Tout s’est aligné, et j’ai hâte de voir ce que Jonathan Stanley a à offrir », témoigne Todd Sawyer.

« Vous m’avez redonné espoir »

Ému, l’auteur a chaleureusement remercié les fans de littérature. Sur son compte, il raconte : « J’ai écrit ce livre avec un seul objectif : atteindre ne serait-ce qu’une personne, avoir un impact positif dans la vie de quelqu’un ».

Il poursuit, en larmes : « Je voulais transmettre ce message qui m’est cher : il est temps de remettre de l’humanité au cœur du monde du travail. Vos commentaires, vos messages, votre soutien, votre bienveillance m’ont profondément ému. [...] Vous m’avez redonné espoir. Un espoir en l’humanité, un espoir en la bonté ».

Des succès viraux, mais rares

Son histoire fait écho à celle d’une autre écrivaine : Vicky Ball, 48 ans. En décembre dernier, elle a ému la toile après un post sur le réseau social X. L’autrice se réjouissait alors, lors d’un salon littéraire : « J’ai vendu deux livres. » 25 millions de vues plus tard, ses ouvrages avaient trouvé un nouveau public, bien plus large, et s'étaient également retrouvés en tête des ventes sur Amazon.

Mais ces destins restent exceptionnels, et ne représentent en rien la réalité économique de la plupart des auteurs au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Une étude menée en 2022 par le Creative PEC révélait une situation préoccupante : les artistes dont l’écriture constitue l’activité principale perçoivent un revenu médian de seulement 7000 £ par an, soit environ 8400 €, un montant largement inférieur au salaire minimum britannique.

