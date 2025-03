Le 14 avril, un documentaire consacré à Maryse Condé

Décédée le 2 avril 2024, Maryse Condé laisse derrière elle une œuvre immense et un héritage intellectuel inestimable. Autrice majeure de la littérature francophone, professeure admirée et intellectuelle engagée, elle a traversé le XXe siècle et le début du XXIe comme une figure incontournable de la pensée postcoloniale. Elle s'est notamment distinguée par sa voix singulière, nourrie par l’expérience de l’exil, l’héritage de la Guadeloupe et un rapport exigeant à la langue française.

Le documentaire, réalisé par Stéphane Correa et coécrit avec Xavier Luce, retrace le parcours de cette « vie avant d’écrire » dont Maryse Condé fit la matière de ses romans, essais et pièces de théâtre. Il prend la forme d’un voyage initiatique, celui d’une jeune femme guadeloupéenne partie en quête d’elle-même à travers les Antilles, l’Afrique et l’Europe.

Un périple intime et politique, dans lequel nous la verrons affronter les vents de l’histoire, vivre l’apprentissage âpre et parfois douloureux de la liberté, et se construire dans une tension féconde entre appartenance et déracinement, de Pointe-à-Pitre à Conakry, en passant par Paris, Cotonou et Dakar.

Maryse Condé, Prix Nobel (alternatif)

Dans le même temps, Maryse Condé forge une œuvre profondément marquée par les fractures de la colonisation, les espoirs des indépendances africaines et guadeloupéenne, mais aussi les blessures intimes, les deuils et les révoltes. À travers ses récits, elle ne cesse d’interroger la condition féminine, les héritages de l’esclavage, les identités créoles et les ambivalences de la décolonisation.

Parmi ses ouvrages les plus emblématiques figurent Hérémakhonon, paru en 1976, ainsi que Ségou, fresque en deux volets publiée entre 1984 et 1985, retraçant l’histoire de l’empire bambara au Mali au XIXᵉ siècle. Son nom a souvent été cité parmi les écrivains pressentis pour le Prix Nobel de littérature.

En 2018, alors que l’Académie suédoise, en pleine crise, suspend exceptionnellement la remise de son prix, elle se voit attribuer un « Nobel alternatif » de littérature, décerné par un collectif international de professionnels du livre, qu'elle dédie à sa Guadeloupe natale.

Dans une note personnelle, la productrice Véronique Chainon souligne combien ce film est un hommage à l’audace, au courage et au talent de cette femme caribéenne dont l’œuvre continue de résonner à l’échelle mondiale. « Bien que Guyanaise et très attachée à la Guadeloupe de ma mère, écrit-elle, j’ai découvert tardivement ses livres. Mais une fois saisi le pouvoir de son écriture, il m’a semblé essentiel de raconter son histoire de son vivant », déclare-t-elle.

