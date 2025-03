Partir en Livre 2025 : un été avec les bêtes et les bouquins

« Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour remettre le livre au cœur de la vie des plus jeunes, car la concurrence avec les écrans est rude, mais le succès croissant de Partir en Livre, et les actions menées par le Centre national du livre [...] sont porteurs d’espoir », assure le festival dans un communiqué.

Une certitude confirmée par les chiffres croissants des éditions précédentes. Plus de 300.000 enfants, adolescents et parents répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin ont participé à l’événement. Et pour cause : son déploiement géographique a permis à plus de 2000 communes d’accueillir pas moins de 6000 événements.

Les animaux et nous

Pour souffler sa 11e bougie, Partir en Livre organise, du 18 juin au 20 juillet 2025, de nouveaux ateliers, jeux, spectacles et rencontres d’auteurs autour du thème « Les animaux et nous ». Ensemble, les lecteurs et lectrices rendront hommage aux petites et grandes bêtes qui habitent les contes, albums et romans.

Fidèle à son ambition de rendre la lecture accessible partout, le festival s’installera là où vivent les jeunes pendant l’été : sur leur lieu de vacances, dans les bibliothèques hors les murs, les librairies, à la plage, en camping ou au pied des immeubles.

Une tournée littéraire à travers la France

Pour inaugurer cette nouvelle édition, le Livrodrome, caravane littéraire itinérante, commencera sa tournée dès le 17 juin prochain à Mulhouse, avant de sillonner la France jusqu’à Marseille, le 11 juillet. Asnières-sur-Seine, Saint-Just-en-Chaussée, Maubeuge, Chalon-sur-Saône, Lons-le-Saunier… autant d’étapes sur son parcours, qui mobiliseront près de 130 auteurs, professionnels du livre, artistes et acteurs associatifs autour d’un objectif commun : transmettre le goût de la lecture, de l’écriture et du livre aux adolescents.

Livrodrome Ermont © Laure Ledoux pour le CNL

Pour compléter la programmation, une cinquantaine d’attractions originales, ludiques et participatives seront organisées. Les enfants et adolescents découvriront des dispositifs inédits où il sera question d’arpentage, de cartographie sonore, de roulette d’écriture créative, de bar à textes, de tatouages La Fontaine, de Cinélivre, de foot en mots…

Parmi les nouveautés de cette édition : à chaque escale, un éditeur sera mis à l’honneur pour valoriser la richesse de la production destinée aux adolescents, en France comme dans la francophonie. Le Livrodrome souhaite également renforcer l’implication directe des jeunes avec des projets en amont — comme 1 livre, 1 ado ou le Bookclub — et fait une place accrue à la co-création, en invitant auteurs et illustrateurs à imaginer eux-mêmes plusieurs des animations proposées.

Inscriptions ouvertes aux organisateurs

Celles et ceux qui souhaitent participer à l’événement peuvent, dès aujourd’hui, s’inscrire sur le site en cliquant ici. Les organisateurs peuvent faire une demande de Chèque Lire (jusqu’au 14 mai), et de kit de communication, pour mettre les animations aux couleurs de Partir en Livre, jusqu’au 12 juin.

Depuis l’espace dédié aux organisateurs, plusieurs outils seront mis à disposition : affiches personnalisables, visuels adaptés aux réseaux sociaux, mais aussi des ressources éditoriales, dont la bibliographie thématique de cette 11e édition, conçue par Anne-Flore Hervé.

À LIRE – Dans cette exposition, l'univers du Petit Prince devient réalité

Intitulée Les animaux et nous, elle rassemble 50 ouvrages sélectionnés pour un public allant de la petite enfance aux adolescents.

Crédits image : Affiche de cette 11e édition réalisée par l’illustratrice jeunesse Julie Colombet

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com