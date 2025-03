L'écrivain Boualem Sansal condamné à 5 ans de prison

Arrêté à son arrivée à l’aéroport d’Alger le 16 novembre dernier, Boualem Sansal était poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, incluant « atteinte à l’unité nationale, outrage à corps constitué, pratiques de nature à nuire à l’économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays ». L'accusation d'« intelligence avec l'ennemi » avait toutefois été écartée par la justice algérienne.

Ce jeudi 27 mars, le tribunal correctionnel de Dar El Beida a prononcé à son encontre une peine de 5 années de prison ferme, assortie d'une amende de 500.000 dinars (environ 3500 €). Cette condamnation, déjà lourde, est moindre par rapport aux réquisitions du procureur général, qui réclamait 10 ans de prison ferme et une amende deux fois plus élevée.

Comme le rapporte Le Point, Boualem Sansal s'était défendu seul lors de l'audience du jeudi 20 mars dernier, déclarant : « Mes propos ou écrits étaient simplement une opinion personnelle, j'en ai le droit comme tout citoyen algérien. Je n'ai pas mesuré l'impact que pouvaient avoir certaines de mes déclarations sur les institutions nationales [algériennes] et je n'avais nulle intention de nuire à l'Algérie. »

Au cours de cette même audience, le juge algérien aurait cité des messages échangés entre l'auteur et l'ex-ambassadeur de France Xavier Driencourt (de 2008 à 2012, puis de 2017 à 2020) contenant, selon lui, « des atteintes contre l'armée et les institutions ». Sans les nier, Sansal avait expliqué qu'ils reflétaient son « opinion en tant que citoyen algérien ».

L'écrivain a, à l'inverse, nié avoir échangé avec un membre du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce qui lui reprochait le juge. Les déclarations de Sansal sur les frontières historiques entre l’Algérie et le Maroc au média d'extrême droite Frontières, dont il fait partie du comité éditorial, n'ont pas été abordées au cours de l'audience, malgré leur rôle déclencheur, semble-t-il, dans son arrestation.

Quelles suites ?

La condamnation de Boualem Sansal pourrait, paradoxalement, mener à une grâce présidentielle accordée par Abdelmadjid Tebboune, explique encore Le Point, en citant un avocat algérois : « L'idée qui circule à Alger est de faire vite condamner Sansal pour ouvrir la voie à une grâce présidentielle. »

Bien entendu, cette éventuelle grâce pourrait incarner une forme d'argument dans les relations entre la France et l'Algérie, tumultueuses depuis plusieurs mois. Emmanuel Macron s'était en effet rapproché du roi marocain Mohammed VI, en 2024. Au cœur des discussions menées en octobre cette année-là, le devenir du Sahara occidental, un territoire situé entre le Maroc et la Mauritanie. Le premier assure qu'il fait partie intégrante de ses frontières, tandis que l'Algérie soutient l'indépendance du Sahara occidental, réclamée par le Front Polisario, mouvement politique et militaire.

Le soutien du président français à l'intégration d'une partie du Sahara occidental au Maroc avait alors vexé l'Algérie. Selon le média algérien TSA, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot serait prochainement attendu à Alger, pour entériner « l'apaisement » entre les deux pays.

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com