De Space X au sexisme : la NASA supprime les femmes astronautes

La NASA, agence fédérale américaine dédiée à l'exploration spatiale et à la recherche aéronautique, semble avoir adopté la nouvelle ligne de conduite de l'administration américaine, imposée par Donald Trump et ses alliés. Au cours de sa campagne, l'homme d'affaires avait vilipendé les programmes destinés à améliorer la diversité et l'égalité au sein de la société américaine.

Assurant qu'il s'agissait là de « racisme » et de « sexisme », Trump indique qu'il défend le seul « mérite », ignorant les déterminants sociaux, les inégalités structurelles, mais aussi les éventuels biais systémiques de l'administration. Dès son retour à la Maison-Blanche, le président américain s'est attelé à détricoter les programmes DEI, pour « Diversity Equality, and Inclusion » (« Diversité, égalité et inclusion »).

De nombreux secteurs de la société américaine sont concernés, notamment celui des arts et de la culture. Ainsi, la National Endowment for the Arts, agence fédérale chargée du soutien public à la création, a modifié ses conditions générales pour exclure tous les projets artistiques qui comportent des activités relatives à la diversité, à l'équité et à l'inclusion.

Autrement dit, les œuvres évoquant le racisme, le sexisme, les inégalités économiques ou sociales sont potentiellement toutes concernées et exclues des dispositifs de soutien. Les thématiques liées à la sexualité, et plus particulièrement à l'identité sexuelle, souvent ramenées à la « théorie du genre » par l'administration Trump, sont aussi dans le collimateur.

Encourager les choix de carrière

En tant qu'agence fédérale, la NASA n'échappe pas à la doctrine discriminante de l'administration Trump. NASA Watch, un site spécialisé, indépendant de la National Aeronautics and Space Administration, signale ainsi la disparition d'une campagne entière consacrée à la place des femmes dans l'exploration spatiale, à l'avenir.

En 2021, à l'occasion du National Comic Book Day, qui célèbre la bande dessinée outre-Atlantique, la NASA publiait une bande dessinée numérique interactive, intitulée First Woman, NASA's Promise to Humanity, cosignée par Brad Gann, Steven List, Brent Donoho et Kaitlin Reid. Le communiqué de presse publié à l'époque, toujours accessible, soulignait que la NASA souhaitait ainsi « encourager la prochaine génération d'explorateurs ».

Le récit s'articulait autour de l'expérience de Callie Rodriguez, personnage fictif qui devenait la première femme non-blanche à marcher sur la Lune. En 2021, d'après un rapport produit par la NASA elle-même, les femmes ne représentaient que 35 % des effectifs de l'agence, contre 45 % dans le reste de l'administration fédérale. Les minorités ethniques, pour leur part, y représentaient 30 % de la force de travail, cette même année.

Dans les domaines spécifiques des technologies et des postes scientifiques, les statistiques plafonnaient un peu plus, tout comme la diversité au sein de la hiérarchie de l'agence.

La campagne autour de First Woman — avec une deuxième bande dessinée en 2023 — et Callie Rodriguez cherchait ainsi à faciliter l'identification d'autres parties de la population américaine aux missions et activités de la NASA. Le poids des représentations dans les choix d'études et de carrière reste en effet significatif, avec des stéréotypes qui peuvent inciter, ou au contraire dissuader, de suivre une voie en particulier.

Bêtise intersidérale

Selon NASA Watch, l'agence « a supprimé toute trace de ces deux publications de ses différentes plateformes, dans le cadre de la purge du gouvernement fédéral de tout ce qui a trait à la diversité, aux femmes, etc. »

Si les communiqués de presse sont toujours en ligne, les liens vers les bandes dessinées qu'ils proposent mènent vers des pages d'erreur sur le site de la NASA. Une vidéo YouTube consacrée à la parution a également été mise hors ligne, mais la version audio, sur le compte SoundCloud de la NASA, reste pour l'instant disponible.

Une photographie des deux astronautes Jasmin Moghbeli et Loral O’Hara, posant avec un exemplaire de la bande dessinée First Woman, a également été censurée par l'agence fédérale. Le procédé a déjà été utilisé dans d'autres institutions et ministères, notamment celui de la Défense, qui a fait disparaitre des milliers de documents liés à la diversité — ou non, à la manière d'une photographie du bombardier Enola Gay, supprimée en raison de la présence du mot « gay ».

Janet Petro, administratrice de la NASA par intérim depuis le 20 janvier dernier, nommée par Donald Trump, applique avec zèle sa politique : « Ces programmes ont divisé les Américains selon leurs ethnies, ont gaspillé de l'argent public et débouché sur une discrimination honteuse », assurait-elle dans un message envoyé aux employés le 22 janvier 2025.

Les deux bandes dessinées First Woman ont été archivées par Wikipédia, le tome 1 reste ainsi accessible par ce biais, tout comme le tome 2.

