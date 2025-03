120.000 signatures et une mobilisation contre la baisse du Pass Culture

Depuis le 1er mars 2025, les jeunes Français de 18 ans ne recevront plus que 150 euros via le Pass Culture, contre 300 euros précédemment. Cette décision, entérinée par un décret publié au Journal officiel le 23 février, s’inscrit dans une série de coupes budgétaires engagées par le gouvernement pour réaliser 10 milliards d’euros d’économies.

Au-delà de la seule tranche des 18 ans, ce sont l’ensemble des jeunes de 15 à 18 ans qui voient leur accès à la culture se restreindre. Le crédit de 50 euros pour les 15 et 16 ans est supprimé, tandis que les 17 ans ne recevront plus que 50 euros, au lieu des 80 euros prévus initialement dans le cadre de la part collective et individuelle du Pass. Au total, un jeune touchera désormais 200 euros entre ses 15 et 18 ans, contre 380 euros auparavant.

Face à cette réduction, deux jeunes ont lancé une pétition dénonçant une mesure injuste et malvenue. « Pourquoi changer un système qui fonctionne et qui sert alors même que les priorités sont ailleurs ? », interrogent-t-ils.

Mathilde Fouqué, 19 ans, créatrice de contenus scolaires sur les réseaux sociaux et co-autrice de la pétition témoigne de l’impact concret de cette aide dans sa vie : « Le Pass m’a permis d’acheter mes livres de cours, d’aller au cinéma avec un CinéPass pendant six mois, de découvrir des activités culturelles que je n’aurais jamais pu me permettre. »



Les signataires de la pétition rappellent que le Pass Culture ne bénéficie pas seulement aux jeunes, mais irrigue également l’ensemble de la filière culturelle : librairies, cinémas, salles de spectacle, artistes ou encore festivals, tous ont vu dans ce dispositif un levier efficace pour reconnecter une génération avec la culture.

Les créateurs de la pétition, forts de leurs 120.000 signatures, appellent désormais à une mobilisation ce jeudi 27 mars à l'occasion de la journée mondiale du théâtre. Une semaine tout juste après la grève massive des acteurs de la culture, qui protestaient déjà contre l'ensemble de coupes budgétaires dont le secteur est victime.

« Vu qu'on a pas encore eu de réponse, on va se faire entendre différemment » lancent dans un post instagram ceux qui sont à l'initiative de la mobilisation. « Mobilisation dans vos lycées et devant les théâtres » et une campagne de photos sur les réseaux sociaux avec le #RendezNousLePassCulture. « On va le retrouver ce Pass Culture », promettent-ils.

Vers un appauvrissement de l’accès à la culture ?

Dans un contexte où le ministère de la Culture lui-même déplore une baisse de la fréquentation culturelle des jeunes, la décision de baisser le montant du Pass Culture apparaît paradoxale. Elle suscite aussi l’incompréhension des professionnels du secteur, qui redoutent une baisse significative de leur fréquentation et de leurs recettes.

Pour beaucoup, la réduction budgétaire massive dont est victime le secteur culturel marque un recul symbolique, à contre-courant des ambitions affichées en matière d’égalité d’accès à la culture. Les pétitionnaires réclament le rétablissement du montant initial et appellent le ministère de la Culture à reconsidérer cette décision.

Selon les données de la plateforme du Pass Culture, plus de 4 millions de jeunes ont bénéficié de ce crédit depuis sa mise en place. 83 % des jeunes de 18 ans ont activé leur pass depuis 2021, pour un montant cumulé de plus de 380 millions d’euros injectés dans l’écosystème culturel français.

