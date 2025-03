BnF : une nouvelle grève le 27 mars et une pétition

Une assemblée générale s'est tenue le lundi 25 mars pour décider d’une éventuelle reconduction du mouvement, avec, en ligne de mire, une possible nouvelle action dès le jeudi 27 mars. Ce sera une nouvelle grève...

« Le désintérêt de la direction pour les personnels est de plus en plus flagrant et se confirme de jour en jour », partage l’intersyndical, et d’ajouter : « Outre le fait que l’administration ne propose rien pour nos collègues précaires malgré 4 samedis successifs de grève, sur les autres sujets qui impactent l’ensemble des personnels rien n’avance. »

Les syndicats dénoncent notamment l’« ultra-précarité » instaurée depuis la réforme du service public de 2022, avec l’embauche de contractuels à temps incomplet en CDD d’un an (renouvelable une seule fois), pour 60 à 80 heures mensuelles, à des salaires jugés « très bas ». Ces vacataires, appelés ACTI, assureraient pourtant des missions essentielles.

Ils critiquent également le non-respect des droits fondamentaux (congés, formations, remboursements universitaires), un sous-effectif généralisé, et la perte de plus de 300 postes en quinze ans, dont 30 % dans les effectifs de catégorie C (magasiniers). Les métiers d’art et le catalogage sont aussi fortement touchés. Le manque de budget empêche par ailleurs la généralisation de la prime d’ancienneté et l’achat de matériel pour la conservation.

De son côté, la direction de la BnF rappelle que depuis 2016, certains ANTI peuvent accéder à des CDI, et augmenter leur temps de travail jusqu’à 110 heures mensuelles. Elle justifie la réforme de 2022 par une baisse de la fréquentation post-Covid, précisant que 1,1 million de visites ont été enregistrées en 2024 (contre 920.818 en 2019). Elle affirme également que les effectifs de magasiniers titulaires ont été augmentés depuis 2022.

L’intersyndicale maintient ses revendications : fin de la précarité, titularisation des vacataires à 110h/mois, arrêt des suppressions de postes, de la réorganisation du service public et des équipes mobiles, recrutement sans concours en 2026, création de postes dans les métiers d’art et le catalogage, et amélioration des conditions de travail.

Une pétition a par ailleurs été partagée le 21 mars dernier, avec un message : « Arrêtez la précarité à la BnF : cessons les contrats intolérables et le sous-effectif ! »

