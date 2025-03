IA : au tribunal, Meta invoque le fair use

Dans des documents (visible ici et ici) récemment remis à la cour fédérale, les deux parties ont déposé des demandes de jugement sommaire. Objectif : trancher certains points juridiques clés avant l’ouverture d’un procès. Les plaignants accusent Meta de s’être appuyé sur des bibliothèques numériques considérées comme illégales, telles que Z-Library, LibGen (Library Genesis) ou Anna’s Archive, pour constituer ses jeux de données.

Selon l’expert mandaté par les auteurs, le professeur Dave Choffnes, il existe « plus de 99,99999 % de probabilité » que Meta ait effectivement téléchargé tout ou partie des œuvres d'auteurs parties au litige. L’entreprise aurait extrait au moins 267,4 téraoctets de contenus via BitTorrent, un protocole de partage décentralisé qui implique automatiquement la redistribution de fragments de fichiers à d’autres utilisateurs.

Si Meta aurait mis en place un script empêchant la mise à disposition des fichiers une fois le téléchargement terminé, aucune mesure n’aurait bloqué leur diffusion durant le téléchargement actif, ce qui, pour les plaignants, constituerait un acte de distribution illégale, détaille Torrent Freak.

Une visée d'intérêt général

Meta reconnaît avoir téléchargé ces contenus via BitTorrent, mais conteste toute violation du droit d’auteur. L’entreprise invoque la notion américaine de fair use, qui autorise, sous certaines conditions, le recours à d’œuvres protégées par le droit d'auteur sans autorisation expresse, à des fins notamment pédagogiques ou de recherche. Elle argue ainsi que l’utilisation de ces fichiers entrait dans ce cadre, en vue d’un entraînement technologique à visée d’intérêt général.

Barbara Frederiksen-Cross, désignée par la défense, conteste aussi la méthodologie employée par Dave Choffnes, qu’elle qualifie de « biaisée » et « alarmiste ». Elle précise que, selon les données internes recueillies via Amazon Web Services, la part effectivement partagée des contenus téléchargés par Meta n’aurait représenté en moyenne que 30 % du volume total entre avril et juillet 2024. L’entreprise soutient ainsi que la probabilité que les œuvres des plaignants aient été intégralement diffusées reste faible.

Un autre point de discorde concerne la structure même des transferts via BitTorrent. Meta souligne que les fichiers sont scindés en « morceaux » et « blocs » techniquement inutilisables isolément. Les plaignants rétorquent que ces fragments, combinés à ceux d'autres utilisateurs, permettent bel et bien de reconstituer une œuvre complète.

Le rôle de Mark Zuckerberg mis en cause

Des pièces versées au dossier révélées plus tôt dans l'année apportent une dimension nouvelle à l’affaire. Un mémo interne à Meta, portant les initiales de Mark Zuckerberg, affirme : « Après remontée à MZ, l’équipe IA a reçu le feu vert pour utiliser LibGen. » Cette décision aurait suscité des débats en interne, plusieurs ingénieurs alertant sur le caractère manifestement illicite de cette bibliothèque, déjà condamnée en 2024 à 30 millions $ de dommages et intérêts pour violation de droits d’auteur.

Certains employés auraient également prévenu des dommages potentiels pour l’image de Meta. Une note interne avertit notamment : « Une couverture médiatique mentionnant l’usage d’une base de données que nous savons être pirate, comme LibGen, risque de nuire à nos négociations. »

Ce procès n'est qu'une des pièces du puzzle qu'est le conflit qui oppose actuellement les auteurs et artistes d'un côté, et les concepteurs d'outils d'intelligence artificielle d'autre part. Une autre procédure est notamment en cours contre Open IA et ChatGPT, portée par l'Authors Guild, dont fait partie G.R.R. Martin, entre autres.

Photographie : Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta, en 2018 (Anthony Quintano, CC BY 2.0)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com