France Télévisions diffusera une Grand Dictée consacrée à la mer

Ce sont plus de 700 candidats, férus d’orthographe et de grammaire, qui viendront cette année s’essayer à l’exercice. Trois textes seront proposés, selon le niveau que s'attribuent les candidats et candidates.

La prose d'Emma Green sera ainsi destinée aux débutants, quand Tatiana de Rosnay a ciselé un texte au niveau intermédiaire. Les plus chevronnés se mesureront au style de Leïla Slimani, qui a concocté quelques lignes qui leur donneront du fil à retordre.

« Entre amis ou en famille, chacun pourra se lancer le défi de La Grande Dictée ! », garantit France Télévisions. « Que vous soyez habitué des exercices de style ou simple amateur de belles lettres, cet événement, organisé par le Festival du Livre de Paris, est une occasion unique de célébrer la richesse du français dans une ambiance conviviale. Entre réflexion et plaisir du jeu, chaque phrase promet son lot de surprises. »

Le mercredi 16 avril à 21h05, France Télévisions proposera aux téléspectateurs de relever à leur tour le défi à l'occasion de l'émission La Grande Dictée, présentée par Augustin Trapenard et Rachid Santaki et retransmise sur France 5 et france.tv.

La réalisation de l'émission a été confiée à Serge Bonafous, avec une production assurée par Studio 77/MediaTV.

