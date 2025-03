CFC : 58 millions € de droits d'auteur reversés en 2024

Le CFC, fondé en 1983, est l’organisme agréé chargé de la gestion collective des droits d’auteur de la presse et du livre. Il procède plusieurs fois par an au versement aux auteurs et éditeurs des droits d’auteur qu’il collecte auprès des organisations titulaires d’une licence les autorisant à rediffuser légalement des contenus issus de la presse et du livre.

En 2024, les droits reversés par le CFC se répartissent entre les secteurs de la presse (55 %) et du livre (45 %). Du côté des publications littéraires, la répartition s’est faite entre le livre scolaire (63 %), le livre universitaire (20 %), le livre de loisirs (9 %) et la littérature générale (8 %). Pour la presse, les parts se répartissent entre la presse grand public (53 %), professionnelle (43 %) et scientifique (4 %).

Le CFC précise que 94 % des droits ont été versés à des publications éditées en France, confirmant l’importance du tissu éditorial national. Ce sont ainsi 55.200 œuvres qui ont été concernées, réparties entre 47.400 livres français et 7800 titres de presse, dont 185 programmes audiovisuels.

2541 éditeurs ont perçu des droits pour une seule publication. À l’inverse, 9 éditeurs ont été rémunérés pour plus de 1000 publications. Entre les deux, 80 éditeurs ont reçu des droits pour 100 à 1000 publications, 312 pour 10 à 100, et 1 395 pour 2 à 10. Ce spectre large témoigne d’une répartition étendue à l’ensemble de l’écosystème éditorial, petits comme grands acteurs.

Une croissance portée par les usages numériques

Les rediffusions numériques représentent désormais la majorité des droits reversés : 53 % en 2024 contre 47 % pour les copies sur papier. Cette tendance s’est inversée depuis le début de la décennie : en 2020, la photocopie représentait encore 52 % des usages. Ce basculement reflète l’évolution des pratiques professionnelles et pédagogiques, avec une place croissante accordée au numérique.

Les usages couverts par les licences du CFC incluent notamment : la rediffusion de contenus dans les entreprises (en interne, vers des partenaires ou sur les réseaux sociaux) ; l’intégration de contenus dans les supports de cours ou de formation ; les prestations de veille média, web et audiovisuelle en BtoB ; le stockage numérique privé de contenus de presse.

« En permettant aux auteurs et aux éditeurs d’être rémunérés pour les rediffusions de leurs œuvres conformément à la loi, le CFC donne les moyens au secteur du livre et de la presse de continuer de produire les contenus indispensables à notre société », a souligné Laurent Maille, directeur général du CFC. Il appelle à renforcer la démarche collective face aux usages croissants des grandes plateformes numériques, afin de faire respecter les droits des créateurs et de préserver la diversité éditoriale.

