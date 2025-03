Sweet Home Alabama, sauf pour les bibliothèques

L'Associated Press, qui rapporte l'affaire, indique que cet établissement est la première victime d'une nouvelle loi en Alabama qui dispose que, pour recevoir un financement de l'État, les bibliothèques locales doivent adopter des politiques visant à protéger les jeunes usagers contre « les documents sexuellement explicites ou autre document jugé inapproprié pour les enfants ou les jeunes ».

Les membres du conseil d'administration du service des bibliothèques publiques de l'Alabama (APLS), présidé par John Wahl, par ailleurs président du Parti républicain de l'Alabama, ont ainsi estimé que la bibliothèque de Fairhope enfreignait cette même législation.

Nancy Pack, la directrice du service de l'APLS, qui prévoyait de démissionner en septembre prochain, a également été licenciée par le conseil d'administration, avec un effet immédiat. « [J]e pense que l'APLS a besoin d'un changement de direction maintenant », a souligné Amy Minton, membre du conseil d'administration à l'origine de cette proposition.

Parmi les livres cités par les parents à l’origine de l’affaire figurait Sold, un des finalistes du National Book Award, qui raconte l'histoire d'une jeune fille vendue comme esclave sexuelle en Inde.

Clean Up Alabama, un groupe qui, avec Moms for Liberty, avait réclamé ces restrictions, a salué la décision : « Nous avons vu le conseil d'administration s'engager dans la lutte pour la protection de nos enfants »

« Nous n'avons aucun scrupule à défendre les familles de l'Alabama et à leur donner le contrôle, même si cela signifie retirer temporairement le financement des bibliothèques locales jusqu'à ce qu'elles se conforment à la loi », a réagi John Wahl. Il a également assuré qu’il n’essayait pas d’interdire les livres, mais que la législation de l'État exigeait « le déplacement effectif de ces livres hors des sections jeunesse ».

Le pouvoir des « anti-bibliothèques »

Amber Frey, membre de Read Freely Alabama, une organisation opposée aux restrictions dans les établissements de prêt, affirme que « le président républicain du conseil d'administration impose des retraits de livres uniquement à cause d'extrémistes anti-bibliothèques » et que ce dernier « ignore les voix des contribuables et des usagers de la bibliothèque de Fairhope »

Randal Wright, membre du conseil d'administration de la bibliothèque publique de Fairhope, estime également que cette décision a été prise suite à la contestation d’un petit nombre de personnes, et que l'ensemble de la communauté soutient la bibliothèque.

Elle a aussi rappelé pour Fox News que des changements avaient été récemment apportés, approuvés par l'APLS, notamment l'obligation pour les parents de remplir un formulaire précisant le niveau d'accès à la bibliothèque autorisé à leur enfant. Elle indique que la moitié des parents ont choisi d'accorder un accès complet à leurs enfants. Elle précise également que les livres pour adolescents ont été déplacés à l'étage, dans un nouvel espace inaccessible aux enfants plus jeunes.

Pour Randal Wright et les autres membres du conseil d'administration de la bibliothèque, l’information fut d’autant plus choquante qu’elle n’était pas attendue. « Nous sommes dévastés et profondément choqués par cette nouvelle. Nous n'avions reçu aucun avertissement », affirme-t-elle en leur nom.

Il y a quelques années, la bibliothèque avait reçu des plaintes concernant 35 livres et procédé à un examen, a encore souligné Randal Wright. Le directeur avait alors refusé de les déplacer après avoir jugé qu'ils étaient adaptés aux adolescents.

Une demande de réexamen de cette décision avait récemment été envoyée en raison des nouvelles politiques de l'État. « Nous avons examiné ces livres et nous avons maintenu notre décision », a affirmé Randal Wright. Cette dernière regrette que l’APLS n’ait pas « donné de définition précise de ce qu'elle entend par "sexuellement explicite", car c'est une notion personnelle pour chacun ». Avant d’ajouter : « Vous ne pouvez pas me dire ce que mon enfant peut lire, et je ne peux pas vous dire ce que votre enfant peut lire. »

Read Freely Alabama a lancé une collecte de fonds pour la bibliothèque de Fairhope afin de compenser les 42.000 $ (environ 39.000 €) de financement public. Vendredi après-midi, le groupe avait récolté 8000 $ (environ 7400 €).

Cette décision s’inscrit dans un contexte de guerre culturelle autour du rôle et des programmes des bibliothèques aux États-Unis. Une vague de retrait et de mise au ban d'ouvrages au sein des bibliothèques scolaires ou publiques balaie littéralement le pays depuis 2020. Elle cible notamment les livres qui traitent des questions LGBT et de la défense des minorités.

Plus récemment, les tensions se sont accrues avec le retour au pouvoir de Donald Trump, qui a fait de la guerre contre la « bureaucratie fédérale » un point central de sa politique. Il a ainsi coupé le 14 mars dernier une des principales sources de financement fédéral des musées et bibliothèques en supprimant l’Institute of Museum and Library Services (IMLS).

