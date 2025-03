À Toulouse, “des bibliothèques ferment par manque de personnel

Depuis décembre 2024, les bibliothécaires toulousains se mobilisent régulièrement, dénonçant une « dégradation du service public » qui n'épargnerait pas leurs établissements. Le 7 de ce mois, un débrayage prenait ainsi place devant la médiathèque José Cabanis, principal équipement de la ville pour la lecture publique.

Il avait alors réuni plusieurs dizaines d'agents en grève, à l'appel de la section Bibliothèques du syndicat CGT Mairie de Toulouse. Les revendications portaient sur le budget des bibliothèques, mais aussi sur le maintien en poste des agents contractuels, le remplacement des postes vacants ainsi que le recrutement de personnel titulaire « à la hauteur des besoins ».

Trois mois plus tard, les mêmes revendications restent d'actualité, et la détermination des bibliothécaires n'est pas diminuée, nous assure Nicolas Rébier, agent de bibliothèque et élu à la commission exécutive du syndicat CGT de la mairie de Toulouse. « Pendant les vacances de décembre, nous avons tenu le rythme d'un débrayage chaque samedi, avant de mettre en place une caisse de grève pour tous les agents dès janvier », explique-t-il.

Le rassemblement unitaire de ce 27 mars, porté par les syndicats CGT et SUD, représente l'aboutissement d'une « tentative d'élargir le mouvement au-delà des agents territoriaux, vers les associations, les secteurs du social et de l'insertion, qui sont aussi visés par la politique d'austérité de la métropole et de la mairie ».

Finances austères

Comme les autres collectivités françaises, le département de la Haute-Garonne et la ville de Toulouse ont été pris à parti par le projet de loi de finances présenté par Michel Barnier, en fin d'année 2024, après les élections législatives anticipées. Le texte, afin de réduire le déficit public, demandait aux collectivités territoriales d'économiser, au total, 5 milliards €.

Le conseil départemental de Haute-Garonne, en novembre 2024, avait annoncé 400 à 500 suppressions de poste. Le budget primitif 2025 a été voté ce mardi 25 mars alors que 213 contrats n'ont pas été renouvelés, explique Ici. « Parallèlement, la métropole et la municipalité ont annoncé le gel des recrutements, la baisse des budgets de fonctionnement, la baisse des subventions aux associations », déplore Nicolas Rébier.

Le budget primitif de la ville de Toulouse, voté fin novembre 2024, avait acté le gel des subventions aux clubs sportifs et aux acteurs culturels, à hauteur de 40 % pour les associations culturelles ou à vocation sociale. Les sommes gelées pourraient ne jamais être versées : « Cela sera modulable en fonction des efforts qui seront demandés à la Ville de Toulouse dans le cadre du PLF 2025 définitif. On espère que les subventions gelées pourront être dégelées, mais cela ne sera peut-être pas le cas », expliquait à l'époque Sacha Briand, adjoint au maire de Toulouse en charge de la préparation budgétaire, stratégie financière et fiscale, suivi et arbitrages financiers et fiscaux, à Actu Toulouse.

Parallèlement, un gel des embauches était annoncé par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc (La France Audacieuse), ainsi qu'un non-remplacement des départs à la retraite, avec des ajustements possibles selon les secteurs.

Après la censure de Michel Barnier, le projet de loi de finances porté par le gouvernement Bayrou relâchait un peu la pression sur les collectivités, en réclamant à présent 2,2 milliards €. « Nous avons alors demandé l’arrêt de la politique d’austérité, le dégel des budgets de fonctionnement, d'autant plus que les recettes liées à la taxe foncière avaient augmenté. » Sans succès, déplore l'élu CGT : « Le vote du budget définitif de la municipalité nous donnera la vérité sur les prix, en quelque sorte. »

Pour les bibliothèques, une « dégradation »

Ces choix politiques et économiques surviennent dans un contexte social déjà tendu, marqué par la mise en place, depuis le 1er janvier 2024, du Programme Proxima par la municipalité et la métropole de Toulouse. Destiné à « réorganiser l'administration à postes constants » via une décentralisation des directions, il a nécessité le redéploiement d'une partie des agents municipaux et suscité une forte résistance des syndicats, de Force ouvrière à la CGT, en passant par la FSU et l'Unsa, comme l'exposait France 3 Occitanie en novembre 2022.

Pour les bibliothèques, Proxima a regroupé auprès de la direction des bibliothèques et du livre la Médiathèque José Cabanis, la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine, les bibliothèques « nomades », comme les bibliobus, ainsi que certains services transversaux. Les bibliothèques de quartier, pour leur part, sont rattachées à la direction des Dynamiques Citoyennes.

« Un certain nombre de ces bibliothèques de quartier sont en souffrance », estime Nicolas Rébier. « Elles n'ont plus les fonds nécessaires pour recruter des agents contractuels, si bien qu'en cas d'absence d'un agent, elles ferment, tout simplement. » Sur Instagram, le « compte de la lutte des agents des bibliothèques de Toulouse en grève » a ainsi relevé 653 heures de fermeture imprévue, depuis le 21 décembre, au sein du réseau.

La Bibliothèque Antoine de Saint-Exupéry, située dans le quartier Bagatelle, est particulièrement concernée, avec 276 heures de fermeture à elle seule. « Il n'y a plus de cadres dans cet établissement, car les deux postes ont été gelés », explique Nicolas Rébier, ce qu'avait aussi indiqué Pascal Maynaud, secrétaire général du syndicat Force ouvrière, à La Dépêche. Des parents d'élèves ont même ouvert une pétition pour interpeler la mairie.

D'après Nicolas Rébier, les bibliothèques toulousaines « font face à une dégradation de leur environnement » : il cite un budget dédié aux actions culturelles « en baisse de 60 % » et près « de 8 % d'effectifs en moins sur le début de l'année 2025, avec les non renouvellements, les absences de remplacements des départs à la retraite ou des arrêts maladie longs.

Contactée, la mairie de Toulouse n'a pas donné suite à nos questions pour le moment.

