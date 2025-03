Amazon, Spotify : la bataille du livre audio aura lieu

Pour Steve Boom, vice-président d’Audio, Twitch et Jeux chez Amazon, « la combinaison d’Amazon Music et d’Audible, deux pionniers du streaming audio, offre aux clients une sélection inégalée de divertissements audio ».

Dans le cadre d'un abonnement Amazon Music Unlimited ou de l'offre dite famille, les abonnés peuvent maintenant écouter un livre audio par mois, indépendamment de sa durée. Ils ont ensuite la possibilité de continuer à l'écouter le mois suivant, ou opter pour un nouveau titre. Pour ceux qui désirent entendre plus d'un livre audio mensuel, l'abonnement Audible constitue une option, à moins d'acheter des livres audio individuellement, via l'application dédiée. Rappelons qu'en France, la législation interdit les abonnements illimités aux livres numériques et audio.

Audible, qui détient les droits de l'ensemble des livres audio de la saga Harry Potter, y compris les œuvres dérivées, a récemment annoncé le lancement d'une production d'histoires originales inscrites dans l'univers façonné par J.K. Rowling. Cette nouvelle série audio, prévue pour fin 2025, fera appel à plus de 100 voix de personnages, et des enregistrements de sons naturels.

L'abonnement à Amazon Music Unlimited est disponible au tarif de 10,99 € par mois. Pour une période limitée, les nouveaux abonnés ont la possibilité de profiter de trois mois gratuits sur Amazon Music Unlimited. De son côté, Audible propose actuellement un abonnement mensuel à 9,95 €, qui donne accès à un crédit audio par mois et une sélection de plus de 1500 titres à écouter en illimité.

Chacun muscle son jeu

Une réponse du géant américain au concurrent suédois ? Depuis octobre, les utilisateurs français de Spotify ont en effet accès à un vaste catalogue de plus de 200.000 livres audio, incluant plus de 15.000 titres en français. En 2021, Spotify a acquis Findaway, alors acteur majeur du livre audio numérique, ce qui a permis à la plateforme de lancer un catalogue de 300.000 titres aux États-Unis en 2022. À partir de 2023, les abonnés Premium aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie ont profité de 15 heures d'écoute mensuelle intégrée, une offre coûteuse mais stratégiquement compétitive.

En France, les abonnés Premium bénéficient de 12 heures d'écoute de livres audio par mois. Les utilisateurs peuvent acheter des recharges supplémentaires de 10 heures pour 9,99 €.

La stratégie livre audio par l'acteur européen du streaming va même plus loin : Spotify s'est en effet associé avec ElevenLabs, connue pour sa technologie de synthèse vocale avancée, afin d'offrir une narration vocale numérique aux auteurs, leur permettant de créer des livres audio en 29 langues. Ces livres, une fois validés par Findaway Voices, sont disponibles sur Spotify et d'autres plateformes, clairement indiqués comme narrés numériquement.

ElevenLabs, fondée en 2022, fait d'ailleurs face à des critiques et des plaintes pour l'usage abusif de sa technologie, incluant des deepfakes vocaux et des violations de droits d'auteur. Malgré son potentiel, l'utilisation de l'IA dans le doublage vocal soulève plus généralement des inquiétudes quant à l'impact sur les emplois dans l'industrie vocale.

Face aux deux mastodontes, les concurrents Deezer et Apple Music n'intègrent pas de livres audio dans leurs abonnements musicaux.​ Bien que la première plateforme a proposé une application dédiée aux livres audio en Allemagne fut un temps, cette initiative a été arrêtée en 2023. La seconde se concentre exclusivement sur la musique. Apple dispose d'une offre de livres audio via l'application Apple Books, où les utilisateurs peuvent acheter et écouter des titres individuellement.

Crédits photo : Amazon

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com